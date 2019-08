Governo | tra Pd e M5S scontro su Palazzo Chigi Di Maio avverte Zingaretti | ho

**Governo : tornano veti tra Pd-M5S - trattativa continua ma appesa a un filo** : Roma, 23 ago. (AdnKronos) – La trattativa continua ma è appesa un filo. Quantomeno uno stallo. Il colloquio tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio avrebbe riportato sul tavolo veti che, in qualche modo, sembravano essere meno stringenti. Primo tra tutti la riproposizione di Giuseppe Conte per palazzo Chigi. Ipotesi che il segretario Pd ha ribadito come non ‘compatibile’ con la nascita di un governo di svolta.Un irrigidimento ...

Governo - Di Maio un?ora a cena con Zingaretti : tra i temi : tra i temi Conte-bis e taglio dei parlamentari : Il vicepremier Luigi Di Maio incontra, questa sera, a cena, il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti. La svolta, secondo quanto apprende Il Messaggero, è avvenuta intorno alle...

Governo - faccia a faccia a Roma tra Di Maio e Zingaretti. Il leader M5s ha chiesto che Conte rimanga premier. Due ore di vertice tra i capigruppo : “Clima positivo” – LA DIRETTA : Prima l’incontro tra i capigruppo di Pd e Movimento 5 stelle. Poi, in serata, la cena tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, durante la quale il leader M5s ha chiesto che i democratici accettino la riconferma del premier Giuseppe Conte. Sono ore delicate di trattative e il “clima”, dicono le parti, “è positivo e costruttivo“. Anche se rimangono alcuni nodi delicati da sciogliere. Il primo è proprio quello del ...

Crisi di Governo - trattative Pd-M5S in corso : incontro Di Maio-Zingaretti : Sarebbe in corso, a quanto si apprende, un incontro tra il capo politico del M5S Luigi Di Maio e il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.Continua a leggere

Crisi Governo - avanti trattativa M5S-Pd. Sì al taglio dei parlamentari. Ora incontro Di Maio-Zingaretti : Terminato il primo incontro tra le delegazioni. Il capogruppo Andrea Marcucci: «Riunione positiva». Il Movimento: «Non andiamo a tavoli con altre forze politiche». Si lavora per arrivare a «un programma condiviso»

Crisi di Governo - Tria : “Conti in ordine - su legge di bilancio e Iva si può stare tranquilli” : Per Giovanni Tria su legge di bilancio e rischio di aumento dell’Iva si può “stare tranquilli”. La manovra, afferma il ministro dell’Economia uscente, “si può fare indipendentemente dalle scelte che verranno fatte: per ogni legge di bilancio si prendono risorse, si mettono da una parte a o dall’altra, è un problema di scelta politica”. “Nessun dramma – sottolinea Tria – i conti italiani sono ...

Crisi Governo - avanti trattativa M5S-Pd : «Prima di martedì vertice Di Maio-Zingaretti» : Terminato il primo incontro tra le delegazioni. Il capogruppo Andrea Marcucci: «Riunione positiva». Il Movimento: «Non andiamo a tavoli con altre forze politiche». Si lavora «in modo da arrivare martedì con un programma condiviso»

Nuovo Governo - Di Battista e Renzi spaccano l'intesa tra M5s e Pd : Ore febbrili per la trattativa tra Di Maio e Zingaretti: 10 i punti presentati dal primo, 5 quelli imprescindibili per il...

Governo - Travaglio : 'Pd manicomio - da Zingaretti il programma di Miss Italia' : Sulla prima pagina de Il Fatto Quotidiano solito appuntamento con l'editoriale di Marco Travaglio. La penna pungente del direttore si è cimentata in un articolo in cui sono arrivate stilettate abbastanza forti nei confronti del Partito Democratico, nel momento in cui si prova a trovare un'intesa che possa portare l'Italia da avere un esecutivo formato dai dem in supporto ai grillini. Il giornalista ha posto il proprio focus su quella che è la ...

Sondaggi - Conte il più gradito tra i leader di Governo col 61% : staccati Salvini e Di Maio : La sua ultima uscita pubblica è stata la giornata di passione del Senato, quella della fine del governo che ha guidato per 14 mesi e dell’atto d’accusa di tre quarti d’ora nei confronti del suo ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Oggi, racconta il Fatto Quotidiano, si sta prendendo qualche ora di riposo nella campagna romana in attesa del G7 di Biarritz, convinto che una riedizione di un’alleanza tra M5s e Pd ...