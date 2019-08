Crisi | Santanchè a Fiano su La7 | “Oggi dovrei fare la ola per governo M5s-Pd Italiani vi

Daniela Santanché fa il punto sulla Crisi di governo in diretta dalla spiaggia - ma ciò che accade alle sue spalle conquista l’attenzione : “Mi dispiace che la politica dia un pessimo spettacolo“, dice Daniela Santanché in diretta sui social facendo il punto sull’attuale crisi di governo, ignara del fatto che il vero spettacolo è quanto accade alle sue spalle. La senatrice di Fratelli d’Italia si trova infatti in vacanza in Versilia e ha scelto di parlare seduta su un divanetto in spiaggia, non facendo i conti con quello che accade intorno a lei. Mentre lei ...

Santanché con outfit retrò - Casellati in abito bianco. La Crisi d'agosto scatena la fantasia dei parlamentari : “Invidio certe abbronzature”, ha detto ieri il vicepremier Matteo Salvini al Senato. D’altronde, in tempo di crisi governo agostana c’era da aspettarselo: look estivi e carnagioni dorate hanno colorato il Senato.A calamitare l’attenzione l’outfit della senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanché che, oltre ad una bella abbronzatura, ha sfoggiato una camicia a fantasia e un’acconciatura ...