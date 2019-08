Udine Va dal medico per dimagrire | scopre che è incinta al settimo mese

Amichevoli Serie A e Serie B - Udinese travolta dal Borussia Dortmund : bene Spal e Brescia : Continuano senza sosta le Amichevoli estive. Tante partite interessanti in questo sabato 27 luglio che riguardavano da vicino le squadre di Serie A, Serie B e Serie C. Spal-FERALPISALO’ 4-1 La Spal di mister Leonardo Semplici ha battuto 4-1 la Feralpisalò. I bianco-azzurri si sono imposti grazie alle reti di Moncini (10°), Valoti (20°), Rinaldi (autogol al 51°) e Dickmann (59°). Per gli avversari rete del momentaneo 2-1 di Ceccarelli ...

Udine - accoltellato durante lite - 18enne albanese muore in ospedale : Federico Garau Secondo gli inquirenti alla base dell'alterco tra i due connazionali, uno divenuto maggiorenne da pochi giorni, ci sarebbero state delle divergenze legate allo spaccio di droga. Il giovane è morto durante un intervento effettuato per ridurre un'emorragia accoltellato a morte dopo una furiosa lite, un 18enne albanese è deceduto al Santa Maria della Misericordia di Udine dopo un intervento chirurgico ...

Udine - accoltellato durante lite - 18enne albanese spira in ospedale : Secondo gli inquirenti alla base dell'alterco tra i due connazionali, uno divenuto maggiorenne da pochi giorni, ci sarebbero state delle divergenze legate allo spaccio di droga. Il giovane è morto durante un intervento effettuato per ridurre un'emorragia Federico Garau ? Luoghi: Udine

Calciomercato Udinese - è fatta per Cristo Gonzalez dal Real Madrid : L’Udinese ha preso Cristo Gonzalez dal Real Madrid: martedì sarà in Italia, i Blancos si riservano il diritto di recompra e di prelazione.“powered by Goal”L’Udinese sta per piazzare un grande colpo di prospettiva. Il club friulano, secondo quanto riferisce ‘Marca’, ha infatti chiuso l’operazione Cristo Gonzalez con il Real Madrid.L’attaccante è stato il bomber della formazione Castilla nella passata ...

Calciomercato Verona - Badu arriva dall’Udinese : prestito con obbligo di riscatto : Rinforzo a centrocampo per il Verona: dall’Udinese arriva Emmanuel Badu in prestito con obbligo di riscatto a fine stagione.“powered by Goal”Colpo a sorpresa del neopromosso Verona, che si assicura un importante rinforzo a centrocampo in vista della prossima stagione di Serie A: dall’Udinese arriva Emmanuel Badu, centrocampista dinamico che conosce già molto bene la categoria.L’annuncio ufficiale del club scaligero conferma ...

Calciomercato Udinese - Becao ufficiale : arriva dal Bahia : L’Udinese ha annunciato l’acquisto dal Bahia di Rodrigo Becao, difensore classe ’96 reduce da un’annata in prestito al CSKA Mosca.“powered by Goal”Nuovo rinforzo per l’Udinese. Alla corte di Igor Tudor, come annunciato dal club friulano sul proprio sito, arriva il difensore brasiliano Rodrigo Becao.“Udinese Calcio comunica di essersi garantita le prestazioni sportive del difensore brasiliano Rodrigo Becão. ...