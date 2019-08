Ponte Mammolo | rinvenuto cadavere vicino cassonetti | si indaga su identità

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 23 agosto 2019) Roma – Questa mattina e’ stato trovato ildi uomo riverso a terra,ad alcuniin via diall’altezza del civico 24. A segnalarlo un passante che ha notato il corpo intorno alle 7. Sul posto e’ arrivato immediatamente il 118 ma l’uomo era gia’ morto. Sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Monte Sacro e il Nucleo investigativo per i rilievi del caso. Al momento si sa solo che la vittima aveva una vistosa macchia di sangue sui pantaloni. Si continua are sulla vicenda. L'articolo, sisuproviene da RomaDailyNews.

