Non ci fidiamo dei 5 stelle La rabbia degli imprenditori del Nord | hanno

Un governo con Di Maio e l'agenda Casaleggio Non serve a nulla. Ci affidiamo a Mattarella : La caduta del governo Salvini/Di Maio/Conte, una volta perfezionata in Parlamento, sarà una eccellente notizia. Dopo il voto del 4 marzo, in molti hanno pensato che un ritorno alle urne immediato sarebbe stato il peggior evento possibile: può darsi che saremmo finiti peggio di come siamo combinati oggi con zero crescita, marginali in Europa e amici di Putin, ma diciamo che qualche dubbio sull’implacabile regola politica ...