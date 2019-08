Il ricordo di Elena la poetessa | morta bruciata a 19 anni in ospedale

Fonte : agi

(Di venerdì 23 agosto 2019) "Le nostre strada sono sconnesse/ i nostri figli ridotti in schiavitù / I nostri cuori senza amore/ Ho paura di restare". Nei versi della poesia intitolata 'Terra de bandidos' con cui vinse un premio,Casetto,carbonizzata a 19in un letto del reparto di psichiatria dell'"Papa Giov" di Bergamo, esprimeva la paura di restare in Brasile, il paese di origine della madre. La sua fine invece è arrivata il 13 agosto in Italia, dove aveva raggiunto la madre India, 47, in circostanze ancora tutta da chiarire. È in corso un'indagine della Procura di Bergamo per omicidio colposo a carico di ignoti e sia il 'Garante nazionale delle persone detenute o private della libertà personale, che si è costituito parte offesa nel procedimento, sia la Regione Lombardia, attraverso una commissione di verifica, hanno chiesto di accertare la verità. "sognava di studiare ...

