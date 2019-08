Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 23 agosto 2019) Riccardo era nello stesso appartamento diBertollo la sera in cui morì per un’overdose di eroina e oggi, a pochi giorni dalla tragedia, racconta la sua versione dei fatti al Corriere del Veneto.Lui, 43 anni, si trovava nella cucina di Ivano Sogliacchi l’uomo - ora in carcere per omicidio colposo - accusato di aver somministrato ala dose fatale di eroina. “Lunedì Ivano è andato da unomarocchino per comprare la coca ma questo gli ha tirato un mezzo bidone: mescolata alla, ci ha infilato due dosi di eroina, che costa meno”.Ivano non ha toccato la dose acquistata dallo, racconta Riccardo al Corriere, “l’abbiamo presa solo io, che ero “pulito” da diversi mesi, e”.“mi ha chiamato. Voleva dellae sapeva che Ivano poteva ...

geomluigi1 : 'Federico aveva chiesto cocaina. Lo spacciatore ci ha venduto una dosa mista ad eroina. Ivano gliel'ha iniettata' - Defenditnumerus : RT @HuffPostItalia: 'Federico aveva chiesto cocaina. Lo spacciatore ci ha venduto una dosa mista ad eroina. Ivano gliel'ha iniettata' https… - HuffPostItalia : 'Federico aveva chiesto cocaina. Lo spacciatore ci ha venduto una dosa mista ad eroina. Ivano gliel'ha iniettata' -