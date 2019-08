Fonte : oasport

(Di venerdì 23 agosto 2019) La preparazione diper la stagione 2019-2020 si sposta a(e a Planica). L’azzurro, infatti, va adcon lanazionale B agli ordini del direttore tecnico Federico Rigoni. Da lunedì 26 a venerdì 30 agosto il ventinovenne di Tolmezzo andrà a far compagnia a Denis Parolari, Manuel Maierhofer, Luca Gianmoena, Giulio Bezzi, Lukas Runggaldier. L’obiettivo diè quello di presentarsi in forma valida per la prossima Coppa del Mondo, dopo aver trovato dei buoni risultati proprio nel finale dell’annata passata, con diversi piazzamenti nella zona della top ten. Il primo italiano a vincere una medaglia olimpica nella(bronzo a Vancouver 2010 nell’individuale dal trampolino normale), nella scorsa stagione, ai Mondiali di Seefeld si è classificato 13° nel trampolino normale, 22° in quello lungo, poi ...

OA_Sport : Combinata nordica: Alessandro Pittin raggiunge la squadra B a Tarvisio per allenarsi - AndyNewspaper : RT @neveitalia: Via al Grand Prix di combinata nordica: ecco gli azzurri, Rydzek infortunato dichiara forfait #fisnoco #nordicski #20Agosto… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Via al Grand Prix di combinata nordica: ecco gli azzurri, Rydzek infortunato dichiara forfait #fisnoco #nordicski #20Agosto… -