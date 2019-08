Atletica | domenica in programma il meeting di Madrid | cinque gli azzurri in gara tra cui

Fonte : sportfair

(Di venerdì 23 agosto 2019) Salta ‘in casa’ Laura Strati, che della capitale spagnola ha fatto la propria sede d’allenamento La pista è nuovissima, di un verde brillante. Ildinella serata di inaugurazione dello stadio Vallehermoso offre il palcoscenico aatleti italiani,25 agosto. Salta “in casa” Laura Strati, che della capitale spagnola ha fatto la propria sede d’allenamento. @photoColombo La lunghista dell’Vicentina torna in pedana dopo il recente stop di Lisbona per il fastidio a un piede avvertito in riscaldamento: “dopo la risonanza posso dire che il dolore non è grave”, le parole della 28enne che proprio in Spagna nel 2017, ad Avila, firmò il salto migliore della carriera (6,72), misura avvicinata in giugno a Vicenza con 6,65. Nuovo impegno dopo il sesto posto degli Europei a squadre di Bydgoszcz per Hassane Fofana nei 110hs: il 27enne ...

