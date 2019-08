Rimini | pregiudicato minaccia i militari | Prima o poi vi ammazzo

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 22 agosto 2019) Dopo aver richiesto l'intervento dei carabinieri, il soggetto, già sottoposto a divieto di allontanamento dalla propria dimora e obbligo di firma, ha aggredito gli uomini in divisa, brandendo un coltello. Condannato a 4 mesi, torna libero grazie alla sospensione condizionale della pena Federico Garau  Luoghi:

