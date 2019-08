Microsoft | utenti Xbox ascoltati dai dipendenti attraverso il controllo vocale di Cortana

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 22 agosto 2019) Sembra che iche hanno lavorato per, per un periodo di tempo abbiano ascoltato le registrazioni audio degliin modo da riuscire a migliorare il servizio di comandopresente nella console.l'assistentee Kinect, moltisarebbero stati in grado di ascoltare e registrare pezzi di conversazioni degliaddirittura via Skype.Un ex dipendente ha dichiarato di aver lavorato perdal 2014 al 2015, prima dell'arrivo di. Quando è stata lanciata a novembre 2013,One aveva la capacità di essere controllata tramite comandi vocali con il sistema Kinect. Immediatamente dopo la sua uscita, moltierano preoccupati dall'idea che Kinect potesse registrare clip audio una volta utilizzato per impartire comandi.Leggi altro...

Eurogamer_it : Gli utenti #Xbox per un breve periodo sono stati ascoltati dai dipendenti #Microsoft attraverso Cortana e Kinect. - paolocosso : Microsoft ascolta di nascosto anche gli utenti Xbox Live. E lo fa dal 2014 #dday #news #smartlife #technology… - Digital_Day : Audio monitorati già dal debutto della prima Xbox One, venduta insieme con Kinect. -