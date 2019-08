Mattarella mette alle strette Pd e Movimento 5 Stelle | premier entro lunedì

Sergio Mattarella - il calendario delle consultazioni. Conte si dimette - ma niente sfiducia in Parlamento : Consultazioni lampo. Giuseppe Conte ha rassegnato martedì sera le dimissioni al Quirinale e il presidente Sergio Mattarella ha già diramato il calendario delle consultazioni, segno che la crisi di governo era ormai già data per scontata sul Colle. Si comincia mercoledì 21 agosto con il presidente e

Crisi di governo - Conte : “L’esecutivo si arresta qui. Vado da Mattarella a dimettermi”. Lega ritira mozione di sfiducia. E il premier replica : “Se Salvini non ha il coraggio - mi assumo io responsabilità” – LA DIRETTA : “La Crisi in atto compromette l’azione di questo governo, che qui si arresta”. Sono le ore 15 e 44 minuti di martedì 20 agosto 2019 quando Giuseppe Conte decreta la fine del governo gialloverde. Lo farà altre tre volte, con parole diverse e ancora più definitive, durante il suo intervento nell’aula del Senato. La stessa aula che quattordici mesi fa gli ha votato la fiducia per la prima volta. Da quel giorno sono passati ...

Sergio Mattarella - doccia gelata per Salvini : "Così cambia le carte in tavola". Azzardo fatale - si mette male : Si va dallo "stupore" alla "ira", ma su Sergio Mattarella i retroscenisti sono concordi: non ha preso affatto bene la mossa di Matteo Salvini, che in Senato ha aperto al M5s sul taglio dei parlamentari precisando però che subito dopo si deve andare al voto, facendo sì che a causa dei tempi tecnici d

Di Maio si mette nelle mani di Mattarella per un "governo del presidente" : E pensare che volevano l’impeachment. Ora invece Sergio Mattarella è l’àncora di salvezza a cui si aggrappa il Movimento 5 Stelle per dare un futuro alla legislatura e a se stesso senza troppi traumi interiori. Ormai tra i pentastellati l’idea di un governo di scopo, che tagli il numero dei parlamentari, riscriva la legge elettorale e approvi la nuova legge di bilancio, è stata sdoganata. E si è ...

Caro Mattarella - è tempo di rimettere l’Italia sulla giusta via : Sergio Mattarella è il nostro presidente del cuore e ogni italiano con la testa sulle spalle dovrebbe ringraziare il cielo per avere oggi un capo dello stato che in modo discreto ma deciso è riuscito spesso a stemperare l’isteria dell’Italia sfascista, populista e anti europeista. Ma con lo stesso a