Formula 1 – Chi fa da sè fa per tre | Raikkonen campione di… bricolage | Kimi si costruisce

Formula 1 – Verstappen guarda al futuro - l’olandese svela : “so quando smetterò - sia chiara una cosa…” : Max Verstappen ha le idee chiarissime sul suo futuro nel Circus: le parole dell’olandese della Red Bull Max Verstappen, nonostante la giovane età, è un pilota dalle idee chiarissime. Talentuosissimo e motivato, il giovane della Red Bull ha parlato, durante la pausa estiva, del suo futuro nel Circus. “Ora ho 21 anni. Spero di correre in F1 per altri 15 anni, sino a quando avrò 36 anni. Ho cominciato a 17 anni, quindi sono ...

Formula 1 – Sergio Perez ha le idee chiare - un ultimatum al team? “Se entro il 2021 non sono in lotta per i podi…” : Sergio Perez e l’addio alla Formula 1: il messicano della Racing Point ha le idee chiare sul suo futuro nel Circus La Formula 1 sta vivendo la sua pausa estiva: dopo le fatiche dello scorso 4 agosto in Ungheria, i campioni delle quattro ruote si stanno godendo le loro vacanze, ricaricando le energie in vista del ritorno in pista, previsto per l’1 settembre. I piloti però, riescono a tenere aggiornati i loro tifosi tramite i ...

Formula Uno - il Gran Premio di Monza in chiaro su Tv8 : Si avvicina uno degli eventi più attesi da tutti gli appassionati di motori, il Gran Premio d’Italia di Formula Uno, in programma come di consueto a Monza e considerato come una vera festa per tutti gli amanti della Ferrari che hanno la possibilità di far sentire il loro sostegno alla scuderia del Cavallino (appuntamento fissato […] L'articolo Formula Uno, il Gran Premio di Monza in chiaro su Tv8 è stato realizzato da Calcio e ...

Formula 1 - Russell ‘accerchiato’ dai fan di Kubica : “mi addolora ricevere tutto questo odio dai polacchi” : Il pilota britannico ha ammesso come la maggior parte dei tifosi polacchi lo accusino di favoritismi all’interno della Williams La stagione della Williams sta mantenendo le attese della vigilia, la scuderia di Grove resta ancorata all’ultimo posto della classifica con un solo punto conquistato, quello portato a casa da Kubica in Germania. photo4/Lapresse Un bottino magrissimo, che acuisce la crisi del team britannico, fuori da ...

Formula 1 - Binotto sembra avere le idee chiare : “gli errori di Vettel? Vi spiego da cosa sono dipesi” : Il team principal della Ferrari ha commentato la prima parte di stagione, soffermandosi sulle prestazioni dei suoi due piloti Il piatto piange per la Ferrari in questa stagione di Formula 1, il Cavallino infatti è l’unico dei tre top team che non è ancora riuscito ad ottenere una vittoria nel Mondiale 2019. photo4/Lapresse Una situazione davvero difficile da gestire per Mattia Binotto, al lavoro insieme alla sua squadra per provare a ...

Formula 1 – Parla il medico dei piloti - le rivelazioni di Ceccarelli : “sono dei gran cagasotto - c’è chi ha paura anche di… misurare la pressione” : La Formula Medicine compie 30 anni: i simpatici aneddoti dell’ideatore Riccardo Ceccarelli Il mondo della Formula 1 è ricco di fascino e spettacolo: i piloti sfrecciato a velocità altissime nelle piste di tutto il mondo regalando emozioni incredibili a tutti i loro fan. Dietro il ‘circo’ della Formula 1 si nasconde tantissimo lavoro: tante e a volte anche impensabili sono le mansioni che vanno svolte per permettere che ...

Formula 1 – Dal futuro di Bottas alla Ferrari - la calda estate di Wolff : “Hamilton? Sì - gli ho chiesto un parere” : Toto Wolff a 360 gradi: le verità del team principal Mercedes sul futuro di Bottas e sulla Ferrari Le estati di Toto Wolff non sono mai noiose: nonostante la prima metà di stagione ricca di vittorie, il team principal della Mercedes ha tanto a cui pensare. La pausa estiva servirà in particolar modo all’austriaco per decidere quale sarà il futuro di Bottas: “è una decisione difficile perché conosco Valtteri sin dalla Formula ...

Formula 1 – Verstappen la tocca piano : “dispiace per Gasly - ma non mi interessa chi sia il mio compagno di scuderia” : Max Verstappen taglia corto sulla ‘retrocessione’ di Gasly in Toro Rosso: il pilota olandese ha spiegato di non avere interesse in chi sia il suo compagno di scuderia, l’importante è che porti punti utili alla Red Bull In casa Red Bull si pensa in grande. La scuderia di Milton Keynes aveva l’intenzione di consolidare la sua terza posizione nel Mondiale dietro Mercedes e Ferrari, ma i risultati ottenuti da Max Verstappen, nonostante ...

Crisi - Bettini lancia il “governo di legislatura Pd-M5s”. Franceschini e Martina : “Proviamo”. Renzi apre : “Non m’impicco a una Formula” : Un “governo politico di legislatura” basato su una “profonda riflessione politica”. No, dunque, a “un governo istituzionale” che sarebbe “un tragico errore”. E, soprattutto, sì al dialogo con i Cinque Stelle, “un tentativo difficilissimo ma dobbiamo provarci” dove la condizione sia “una scelta europeista netta”, perché “il M5s è composito, fluttuante, contiene istanze ...

Formula 1 – Gp di Germania a rischio! La Mercedes taglia i fondi : il retroscena firmato Toto Wolff : Il Gp di Germania di Formula 1 è a rischio: la Mercedes taglia i fondi per la stagione 2020: Toto Wolff spiega di non poterne sostenere i costi come già accaduto in passato La prossima stagione di Formula 1 presenterà 22 Gp, ma forse quello di Germania potrebbe scomparire dal calendario. Lo annuncia direttamente Toto Wolff, team principal della Mercedes, nonché sponsor principale che ha permesso di correre ad Hockenheim in questa stagione: ...

Formula 1 - Helmut Marko fa chiarezza sul futuro di Max Verstappen : “la clausola di uscita esiste - ma…” : Il consulente della Red Bull ha confermato l’esistenza della clausola di uscita nel contratto di Max Verstappen, sottolineando però come sia scaduta La Red Bull blinda Max Verstappen, soprattutto dopo la grande prima parte di stagione condita da due vittorie e una pole position, la prima in carriera arrivata a Budapest. Photo4/LaPresse La clausola di uscita presente nel contratto dell’olandese è infatti scaduta, dunque non può ...

Formula 1 - Rosberg stuzzica la Mercedes : “sarebbe epico dare la macchina di Bottas a Fernando Alonso” : L’ex pilota tedesco ha sottolineato che gli piacerebbe vedere lo spagnolo al fianco di Hamilton il prossimo anno E’ stato l’ultimo a battere Lewis Hamilton nel Mondiale, prima di ritirarsi e lasciare il proprio posto a Valtteri Bottas. Adesso il finlandese rischia di essere arrivato al capolinea e, per la sua sostituzione, il tedesco lancia una pazza idea che conduce nientemeno a Fernando ...

Formula 1 - Bottas schiacciato dalla pressione : il possibile addio alla Mercedes destabilizza il finlandese : Le parole di Wolff dopo il Gp d’Ungheria hanno acceso il dibattito su chi sarà il compagno di Hamilton nel 2020, Bottas sembra non reggere al momento la pressione dell’attesa Una stagione molto migliore rispetto a quella passata potrebbe non bastare a Valtteri Bottas per difendere il proprio sedile, visto che la Mercedes starebbe pensando di sostituirlo con Ocon nella prossima stagione. AFP/LaPresse Due vittorie e quattro pole ...

Formula 1 – L’Arabia Saudita vuole il suo Gran Premio : i team chiedono rassicurazioni su diritti - libertà e uguaglianza di genere : L’Arabia Saudita vuole il suo Gran Premio di Formula 1: proposta interessante, ma i team chiedono rassicurazioni in termini di diritti, libertà e uguaglianza di genere L’Arabia Saudita vuole il suo Gran Premio di F1! Secondo quanto riportato dal Times, la Grande potenza araba vorrebbe unirsi a Bahrain e Abu Dhabi, diventando il terzo paese ad ospitare un Gp di F1 in Medio Oriente. Le scuderie avrebbero espresso parere ...