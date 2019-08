Diabolik Manetti Bros casting ad Aosta | oggi il primo ciak in attesa delle riprese a

Il Diabolik dei Manetti Bros sarà con Luca Marinelli - Miriam Leone e Valerio Mastandrea : “Diabolik è un fumetto italiano, un mito dell’immaginario collettivo, e abbiamo fortemente voluto che il cast fosse al cento per cento italiano", spiegano Antonio e Marco Manetti introducendo il cast dell'adattamento cinematografico del personaggio cult creato da Angela e Luciana Giussani. "Nello scegliere i protagonisti non ci siamo basati sulla sola somiglianza, ma abbiamo cercato e trovato attori bravi, in grado di comunicare le ...

L’ispettore Coliandro 8? Si farà dopo Diabolik. Parola dei Manetti Bros. : L’ispettore Coliandro 8? Per i Manetti Bros. si farà dopo Diabolik ma perderà un elemento del cast originale e molto amato“In tanti me lo chiedete ma io sinceramente non lo so se quest’avventura continuerà”. Quando Gianpaolo Morelli scrisse questa frase in uno stato Facebook alla fine dell’apprezzata – sia dagli ascolti che dagli addetti ai lavori – settima stagione de L’ispettore Coliandro, i fan ...

Luca Marinelli Diabolik Italiano per i Manetti Bros : Luca Marinelli versione Diabolik: è quasi fatta per il nuovo film dei Manetti Bros La carriera di Luca Marinelli è in continua ascesa e dopo la visita a Hollywood in “The Old Guard” sembrerebbe praticamente fatta per il ruolo di Diabolik nel nuovo film dei Manetti Bros. L’attore romano è ...