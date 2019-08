Coppia di adolescenti si schianta in scooter L’appello delle madri | “Pregate per loro”

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 22 agosto 2019) Restano gravi le condizioni di Ilenia e Giovanni, 16 e 17 anni, i due ragazzi ricoverati nel reparto di rianimazione dell’ospedale civile di Caserta dopo il terribile incidente di lunedì notte avvenuto sulla Nazionale Appia, nel territorio di Casapulla. Una Fiat Panda – guidata da una donna con al fianco la figlioletta – li ha travolti mentre effettuava una sterzata.I due ragazzi sono stati sbalzati via,ndosi prima sulla macchina e poi, dopo un volo di 12 metri, a terra. Giovanni, alla guida del Beverly, (che era del fratello e che non avrebbe potuto guidare) è stato operato nella notte. Anche la ragazza non è fuori pericolo. Grazia M., la mamma di Giovanni, tramite un appello pubblico ha chiesto aiuto per la necessaria donazione di sangue. In tanti sembrano aver risposto al, e in un video messaggio pubblicato poco fa sui social le due mamme ringraziano tutti ...

