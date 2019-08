Che senso ha questa inutile rincorsa a Icardi?

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 22 agosto 2019) Errare è umano, perseverare è diabolico. Mauroal Napoli sarebbe un gran colpo, non c’è dubbio. Il Napolista ha più volte caldeggiato l’operazione. Per tanti motivi, calcistici ma anche extracalcistici. A un certo punto, però, bisogna prendere atto della realtà. Il Napoli somiglia sempre più al “ne me quitte pas” di Jacques Brel, e allo stesso tempoequivale alla traduzione italiana – romanesca – di Gigi Proietti. Ignote restano le ragioni che spingono il Napoli a proseguire in unache al momento sembra priva di alcuna speranza. Unache tra l’altro produce effetti collaterali poco gradevoli. Ha praticamente oscurato l’acquisto più costoso della storia del club. Il Napoli ha messo a segno un grande colpo: Lozano, e sembra che non sia arrivato nessuno. Passi per i tifosi (ops seguitori) che – legge di Kolarov ...

