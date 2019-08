“Vergogna | è vostro figlio!” Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione | il web distrugge la

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2019)è diventata mamma lo scorso 25 luglio di Domenico, il figlio avuto dal compagno, il giovane conosciuto due anni fa durante il dating show di Maria De Filippi ”Uomini e Donne”. La giovane aveva dichiarato il bambino avrebbe avuto visibilità sui social ma pare aver cambiato idea. E i motivi li ha spiegati lei stessa in una serie di Instagram Stories. “Io non vedo l’ora di condividere questo bambino con le persone che ci amano e ci vogliono bene, e che fortunatamente sono il 90 per cento del mio pubblico. – ha detto l’ex tronista – Persone che hanno amato questo bambino ancora prima che nascesse e che lo inondano di amore come hanno fatto con noi. Loro meritano di condividere la gioia di queste mie giornate”. Ma tra i follower ci sono anche persone che non stimano nénée che non perdono occasione per attaccarli. ...

oamaldo : @serracchiani @matteosalvinimi lo so era meglio per te quando lekavi,el budelo al vostro fanullone renzi vergogna makaka - Jo74155327 : RT @AngelaAngelmi: @ManlioDS @NardellaIt Ma finitela di blaterare siete stati conniventi fino all'altro ieri, se non avesse rotto lui avres… - nemiroski : RT @AngelaAngelmi: @ManlioDS @NardellaIt Ma finitela di blaterare siete stati conniventi fino all'altro ieri, se non avesse rotto lui avres… -