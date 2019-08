Sky | Visite mediche terminate per Lozano | in serata arriverà a Napoli

Sky : Inter a un passo da Alexis Sanchez. Martedì visite mediche : L’Inter è vicinissima a definire il trasferimento di Alexis Sanchez dal Manchester United. Gianluca Di Marzio scrive su Twitter che oggi c’è stato un nuovo incontro del club nerazzurro con il procuratore dell’attaccante e che già Martedì il cileno potrebbe arrivare in Italia per effettuare le visite mediche. Dopodiché resterebbe solo la firma. L’@Inter e @Alexis_Sanchez verso l’intesa finale (sull’ingaggio) con il @ManUtd: ...

Sky UK – Napoli - sfuma definitivamente l’affare Pépé : ivoriano a Londra per visite e firma. La cifra : Nicolas Pépé ha scelto l’Arsenal Mercato Napoli, sfumata l’operazione per Nicolas Pepe.L’esterno ex Lille, in trattativa anche con il Napoli, ha scelto di giocare in Premier League. Con la SSC Napoli non è stato trovato l’accordo sull’ingaggio. L’ivoriano è arrivato a Londra per poter effettuare le visite mediche con l’Arsenal e al termine firmerà l’accordo con i gunners per un totale di 72 milioni di sterline, circa ...

Sky : Visite mediche per Elmas oggi. Pépé è una priorità : Massimo Ugolini ha parlato ampia,ente del mercato del Napoli nella trasmissione di Sky Sport: “Elmas domani sosterrà le Visite mediche con il Napoli e poi raggiungerà la squadra in ritiro. Il profilo sul quale il Napoli sta lavorando con maggiore insistenza è Pépé: restano in corsa i nomi di Icardi, James. Attenzione, però, anche a Leao, anche lui del Lille e che piace al Napoli. È una prima punta e qualora dovessero sfumare i grandi colpi ...

Sky – Napoli - continua il pressing per James Rodriguez - spunta un indizio. Fissate le visite mediche per Manolas : SKY – Napoli, continua il pressing per James Rodriguez. Fissate le visite mediche per Manolas Napoli, continua il pressing per James Rodriguez. “Il calciatore che mediaticamente, dopo Cristiano Ronaldo e Messi, gode di maggior considerazione. Piace molto a Carlo e noi siamo in attesa di una richiesta più ragionevole. Lo scoglio è rappresentato dal Real Madrid, che ha pretese elevate secondo noi. Ma James vuole il Napoli”. ...