Lampedusa - migranti e volontari festeggiano cantando "Bella ciao" : Federico Garau Alla notizia dell'autorizzazione a sbarcare, si sono scatenati i festeggiamenti tra membri dell'equipaggio Ong, stranieri a bordo e sostenitori dell'accoglienza che attendevano sulla banchina Nella nottata di ieri, verso le 23:30 anche gli ultimi 83 stranieri della Open Arms sono sbarcati sul suolo di Lampedusa, tra giubilo, canti e cori di "Bella ciao", insegnati ad hoc dai volontari a bordo della nave ai nuovi ...

Open Arms in porto a Lampedusa su ordine della Procura : festa dei migranti allo sbarco : La nave Open Arms è entrata in porto a Lampedusa nella notte. Ci ha pensato la magistratura a sbloccare il caso Open Arms. Dopo 19 giorni vissuti in condizioni disastrose sul ponte della nave...

Migranti : Open Arms lascia Lampedusa - nave va a Porto Empedocle : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) – La nave Open Arms, dopo il sequestro di ieri, ha mollato poco fa gli ormeggi dal Porto commerciale di Lampedusa per raggiungere Porto Empedocle (Agrigento) e non più Porto di Licata come si era detto in un primo momento. La nave arriverà a Porto Empedocle nel tardo pomeriggio. L'articolo Migranti: Open Arms lascia Lampedusa, nave va a Porto Empedocle sembra essere il primo su CalcioWeb.

I migranti sulla Open Arms sono sbarcati a Lampedusa : La procura di Agrigento ha disposto il sequestro e l'evacuazione della nave, dopo 19 giorni con decine di persone a bordo

Migranti : ex sindaca Lampedusa - ‘abbiamo neutralizzato uno striscione leghista’ : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) – “Sul molo di Lampedusa neutralizziamo uno striscione leghista con la scritta ‘scafisti”, mettendoci i piedi sopra, ma tanti piedi, proprio tanti tanti. Siamo qui per accogliere i naufraghi e ringraziare chi li ha salvati,non per farci insultare”. Così, sui social, l’ex sindaca di Lampedusa, Giusi Nicolini, che nella notte ha accolto al porto commerciale gli 83 Migranti a ...

Migranti : medico Lampedusa sul molo - ‘stanno tutti bene’ : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) – “Ho appena terminato insieme a tre straordinari colleghi Rocco BIllone , Angela Callari, Giuseppe Bordieri lo sbarco degli ultimi 83 rimasti sulla Open Arms , sono stati 5 giorni molto difficili e pieni di tensione ed amarezze; grazie a Dio stanno tutti bene, resterà una delle esperienze più intense della mia vita…. da oggi mi sento più ricco”. Così, il medico di Lampedusa Francesco ...