Inter | Icardi insiste | avrebbe chiesto il reintegro

Inter - Pedullà : 'La Juventus avrebbe accordo verbale con Icardi e Wanda Nara' : In casa Inter continua ad essere avvolto nel mistero il destino di Mauro Icardi. Da quando gli è stata tolta la fascia di capitano lo scorso mese di febbraio, il centravanti argentino risulta essere un corpo estraneo alla squadra. Quasi due mesi fa sia l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che il tecnico, Antonio Conte, hanno chiuso ogni porta mettendo il giocatore fuori dal progetto. Sono arrivate diverse offerte in queste settimane da ...

Icardi-Inter - è scontro – L’argentino ha già vinto su due fronti : Ore caldissime per il futuro di Mauro Icardi, stando a quanto riportato dalla redazione di sigonfialarete.com l’argentino non rifiuta solo Napoli, ma ogni proposta. Icardi è ormai al braccio di ferro con l’Inter ed ha già vinto su due fronti. Rischio mobbing “Icardi non sta rifiutando il Napoli nello specifico ma ogni soluzione che gli prospetta l’Inter. Wanda Nara e i suoi consulenti gli stanno consigliando di accettare ...

Inter : Icardi sarebbe pronto a restare e ad indossare la maglia numero 7 : Prosegue senza sosta il braccio di ferro tra l'Inter e Mauro Icardi. Dopo aver rifiutato ufficialmente l'offerta del Monaco, con la moglie-agente Wanda Nara che ha dichiarato che l'attaccante non si trasferirà al club del Principato, sembra proprio che l'ex capitano nerazzurro sia sempre più intenzionato a far parte ancora della squadra milanese, indossando un nuovo numero di maglia dopo aver perso il 9, passato sulle spalle del neo-acquisto ...

Sport Mediaset : Icardi vuole rimanere all’Inter - ha chiesto e ottenuto la maglia numero 7 : Mentre il Napoli continua a cercare Maurito Icardi, Mauro Icardi non si fila nemmeno di striscio né il Napoli né tutto quel che anche vagamente somiglia alla squadra azzurra. A meno di clamorose svolte, De Laurentiis sembra indossare i panni di Adele H, la donna follemente innamorata – fino all’ossessione – del tenente Pinson. Ma siamo nel calciomercato, non in un film di Truffaut. Nel palleggiamento tra vita reale e vita ...

Inter Icardi- Secondo quanto riportato nel corso delle ultime ore, l'Inter potrebbe rischiare di ritrovarsi Mauro Icardi sul groppone per tutta la stagione. Di fatto, secondo quanto trapelato nelle ultime ore, l'attaccante argentino potrebbe rifiutare il Napoli con insistenza in attesa solamente della Juventus. Un'attesa che potrebbe rivelarsi decisiva e letale, sia per quel che

Il Giornale : Perché il Milan non ha chiesto Icardi all’Inter? : Come mai, si chiede Il Giornale, il Milan non ha pensato di chiedere Icardi all’Inter? Il club nerazzurro vuole venderlo. Non alla Juve, però, dati i rapporti pessimi tra i due club. Marotta preferirebbe il Napoli, a cui l’argentino ha detto no. Il Milan ha bisogno di un attaccante. Perché non ha mai bussato alla porta di Marotta? Eppure avrebbe messo d’accordo tutti. Forse anche Maurito avrebbe accettato il trasferimento, che ...

Icardi Napoli – Koulibaly chiama Maurito. Per l’Inter pronte due offerte : Il Corriere del Mezzogiorno scrive in merito alla trattativa Icardi-Napoli. Il Napoli sa di essere l’unico club a presentare un’offerta, con due opzioni. Icardi Napoli – Il quotidiano riporta che: “Il Napoli prova ad approfittare del varco creatosi per portare a casa Icardi che può far alzare ancora di più l’asticella all’organico a disposizione di Ancelotti. De Laurentiis ha proposto all’Inter due soluzioni: 60 ...

Gazzetta : Il no dell’Inter a Milik come contropartita per Icardi : L’interesse del Napoli per Mauro Icardi è serio, lo dimostra la mega offerta avanzata da De Laurentiis per l’argentino. Ma per adesso tutto tace, come conferma la Gazzetta dello Sport, da Milano non ci sono novità, anche se il club azzurro ha precisato che non intende attendere in eterno Mauro. Quello che appare certo in questi giorni è il no di Marotta all’inserimento di Milik nell’affare come contropartita. Il Napoli è ...

Inter - Icardi avrebbe rifiutato il trasferimento al Monaco : L'Inter è la grande protagonista di questi ultimi giorni di calciomercato. Al termine della sessione estiva mancano meno di due settimane e i nerazzurri sono pronti ad annunciare l'acquisto di Alexis Sanchez dal Manchester United andando a completare il reparto d'attacco a disposizione del nuovo allenatore, Antonio Conte. Mentre è ancora avvolto nel mistero il futuro di Mauro Icardi che è completamente fuori dal progetto della società ...

Inter - nessuna speranza per Icardi : Zhang lo avrebbe bocciato definitivamente : Nonostante manchino solo due settimane al termine della sessione estiva di calciomercato il nome di Mauro Icardi continua ad essere tra i più chiacchierati in casa Inter. Il centravanti argentino è stato messo ai margini del progetto pubblicamente dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e dal tecnico, Antonio Conte, nella prima conferenza stampa stagionale (a inizio luglio). Da allora nulla è cambiato con Maurito che continua ad essere ...

Calciomercato Inter - tante squadre sulle tracce di Mauro Icardi : Wanda Nara però ne esclude una : La moglie-agente dell’attaccante dell’Inter ha provato a fare un po’ di chiarezza sul futuro di Maurito, escludendo il Monaco dal novero delle pretendenti Il futuro di Mauro Icardi resta avvolto nel mistero, ma una certezza però c’è eccome: l’argentino non andrà al Monaco. Nonostante la faraonica offerta presentata all’attaccante dell’Inter da parte del club del Principato, l’ex capitano ...

Inter - Icardi potrebbe finire al Napoli : sarebbe pronta un'offerta da 65 milioni : Il 24 agosto alle ore 18:00 inizierà ufficialmente la Serie A, con la Juventus che alla prima giornata giocherà a Parma, poi nella seconda giornata è previsto lo sconto fra i bianconeri ed il Napoli e vi è già molta curiosità per la sfida tra due delle squadre favorite nella lotta-scudetto. A proposito di Napoli, la società campana sarebbe alla ricerca di una grande punta che possa finalizzare il gioco promosso dal tecnico Ancelotti, e dopo il ...

Calciomercato 19 agosto : Juve - Dybala verso il PSG. Inter - scatto per Sanchez. Napoli - Icardi si può : Calciomercato 19 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi 19 agosto. JuveNTUS– Resta in bilico la posizione di Dybala. L'attaccante argentino potrebbe lasciare la Juventus di fronte ad un'offerta cash superiore ai 60 milioni di euro. PSG alla finestra e pronto a piombare con forte decisione sulla Joya in caso di apertura totale da parte

CorSera : Icardi pronto a restare all’Inter senza giocare. Resta in piedi ipotesi Napoli (in extremis) : Il grande problema dell’Inter continua a essere Icardi. L’ipotesi di liberarsene con uno scambio con Dybala, scrive il Corriere della Sera, sembra ormai impossibile. I rapporti dei nerazzurri con la Juve sono troppo compromessi anche solo per sedersi a parlarne. Resta in piedi l’ipotesi Napoli. Magari con l’inserimento di Milik nella trattativa. Ma l’entourage dell’argentino continua a ribadire il suo no al trasferimento ...