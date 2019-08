Instagram | quanto guadagnano gli influencer con un solo post? La classifica dei più

Instagram - quanto guadagnano gli sportivi per un post : Per il terzo anno di fila Hopper HQ ha stilato la classifica Instagram Rich List 2019 con le star di otto comparti (uno dei quali lo sport) che guadagnano di più con i loro post. Il marketing digitale, il social media marketing e l'influencer marketing sono una importante realtà dell'oggi. Le aziende, infatti, sono disposte a investire anche cifre cospicue per pubblicizzare i loro prodotti tra i milioni di followers delle ...