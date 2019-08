Ha caldo ed entra di nascosto di notte in un centro sportivo | si tuffa ma accade una cosa

Fonte : baritalianews

(Di martedì 20 agosto 2019) Un uomo, diaveva molto cado mentre girava per la città così ha deciso dire diin unper fare un tuffo in una delle piscine. Era buio e non si vedeva nulla così l’uomo in silenzio e senza fare alcun rumore ne accendere le luci ha visto la prima piscina e si èto Non si era accorto, però, che lì non c’era l’acqua e così, dopo essere caduto rovinosamente, ha chiesto soccorso. E’ arrivata un’ambulanza che lo ha trasportato in ospedale . L’uomo è stato curato e dimesso dopo pochi giorni. Un’esperienza terribile che certamente non proverà mai più a vivere. In ogni caso gli è andata bene perché ha riportato ferite guaribili, sarebbe potuto anchere qualdi irreparabile.

rollcage76 : Pogba non l'ho guardato attentamente negli anni da Red Devil, ma coordina box2box da solo tutta la squadra. Mette l… - GCDileo : @Adrianaaaaaaaa Se comunque parte e poi si spegne sembra una protezione che entra in funzione, il caldo è una pos… - bvvlgari2 : RT @_Arya97_: Io non voglio che finisca l'estate io sto bene col sole, col caldo, non lo voglio il freddo che ti entra nelle ossa, la piogg… -