Dieta Beverly Hills | perdi peso ed elimini le tossine

Fonte : dilei

(Di martedì 20 agosto 2019) Lae un regime alimentare che aiuta a perderee, grazie all’ampio consumo di frutta, a eliminare ledall’organismo. Questo percorso alimentare è stato ideato all’inizio degli anni ’80 da Judy Mazel, autrice del best seller TheDiet. Con alle spalle una storia infantile all’insegna dell’obesità, la Mazel ha pubblicato questo libro nel 1981, raccogliendo tra le sue pagine i principi di unache si concentra in particolare su un aspetto, ossia l’ottimizzazione dell’efficienza degli enzimi del corpo umano. Essenziali a tal proposito sono l’ordine di assunzione dei cibi, ma anche la loro combinazione. Lo schema dellasconsiglia per esempio l’assunzione simultanea di carboidrati e proteine, scelta che può mettere a forte rischio l’efficienza funzionale ...