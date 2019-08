Calabria | un anno fa la tragedia del Raganello | “Ricordiamo le vittime”

Reggio Calabria - l’inchiesta sulla cosca Libri. L’ex politico su Nicolò (FdI) : “Ha vinto con i voti di quelli che hanno sotterrato suo padre” : “Sai qual è la differenza tra me e Riina? Che Riina li squaglia, li squaglia nell’acido, io me li porto a Cannavò, ho una ‘livara’ (albero di ulivo, ndr), li appendo là con una corda e una scimitarra. Ogni tanto gli taglio un pezzo e gli metto al cane. Questa è la differenza tra me e coso”. A parlare è il medico odontoiatra Giuseppe Tortorella, L’ex consigliere e assessore comunale di Reggio Calabria che, abbandonata la politica attiva diversi ...

Incendi - notte di paura in Calabria : diversi roghi nel reggino stanno minacciando le abitazioni : Troppo spesso estate diventa sinonimo di Incendi, in particolari in alcune regione della penisola. La Calabria è tra queste. Proprio in queste ore, già dal pomeriggio di oggi, nel reggino sono divampati alcuni Incendi che hanno lambito le abitazioni. Come informa il giornale locale StrettoWeb, il vento di maestrale che soffia sostenuto sullo Stretto dopo una domenica rovente con una temperatura massima che nel pomeriggio ha raggiunto i 36 gradi, ...

Calabria - traghetto fermo in mare nella notte con 250 passeggeri. “Non ci hanno dato assistenza né informazioni” : Duecentocinquanta persone sono state ferme tutta la notte in mare, al largo delle coste tirreniche della Calabria, sul traghetto Egnazia per un’avaria meccanica. La nave della compagnia Grimaldi era partita da Salerno ed è diretta a Catania. “La nave è spenta – hanno raccontato alcuni passeggeri durante il blocco – funzionano soltanto le luci di emergenza, non c’è acqua e non è possibile usare i bagni”. ...