Cagliari | Luca Pellegrini si ripresenta | “Non mi sento di passaggio | qui sono in famiglia”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019)si. Conosciuto da queste parti, il terzino della Juventus torna in prestito in Sardegna per crescere ancora. Le sue parole in conferenza stampa. “Quandoandato via dasapevo che sarebbe stato un arrivederci, non un addio. Sul percorso da seguire eravamo tutti d’accordo, per la mia crescita era importante giocare. E, con questo presupposto, la squadra migliore era proprio il: miin famiglia. In Sardegna ho imparato tanto. Per quanto non sia passato molto da allora, quella esperienza mi ha consentito di maturare. Contentissimo quando ho saputo che il club era ancora interessato a me. Non midi, ma questo penso di averlo dimostrato anche lo scorso anno. Il ritiro con la Juve? Lì puntano molto sulla professionalità. E da grandi giocatori come quelli c’è solo da prendere esempio sia in ...

juventusfc : UFFICIALE | Luca Pellegrini in prestito al @CagliariCalcio fino a fine stagione. ?? - juventusfcen : Official?Luca Pellegrini sent on loan to Cagliari ?? - CagliariCalcio : #Pellegrini è rossoblù ???? Bentornato, Luca! ?? -