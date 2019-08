Sesso estremo finisce in tragedia | coppia di fidanzati cade dal balcone | lui sta lottando

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2019) La vacanza in Costa Azzurra, il mare, il relax: tutti gli ingredienti giusti per qualche momento di passione di in più. Ma questa volta la passione è finita in. Un 30 enne inglese stava facendosuldella casa che avevano preso in affitto con la propria fidanzata, quando è precipitato giù insieme a lei a causa di un movimento improvviso e inconsulto. In questo momento statra la vita e la morte a causa delle ferite riportate. Lasi trovava in vacanza nel resort Le Cannet, a nord di Cannes quando ha deciso di provare qualcosa di: fare l’amore appoggiati alla ringhiera del, con la meravigliosa riviera francese che si stendeva davanti ai loro occhi, ma ilsi è trasformato in unaquando i due sono precipitati giù. Lui statra la vita e la morte, mentre lei ha riportato solo delle lievi ferite. Quando i due ...

