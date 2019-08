Pes 2020 | Konami annuncia la licenza ufficiale della Serie A

eFootball Pes 2020 : la licenza ufficiale della Serie A italiana annunciata da Konami : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi che la licenza ufficiale della Serie A TIM (badge sulle divise dei calciatori e Trofeo Coppa Campioni d'Italia inclusi) sarà presente in eFootball PES 2020.Questo importante annuncio, unito alle acquisizioni delle licenze ufficiali di Inter, Milan e Juventus, testimoniano l'impegno di Konami nella realizzazione della più realistica esperienza di calcio possibile in un videogioco.La partnership ...

Boxe – Wilder vs Fury - la sfida si ripete : i due campioni si affrontano nel 2020 per il titolo Wbc Pesi massimi : Wilder e Fury tornano a sfidarsi: a febbraio 2020 un nuovo incontro per il titolo Wbc dei pesi massimi Si sono sfidati l’1 dicembre 2018, ma il match è finito in parità: Deontay Wilder e Tyson Fury ci riproveranno, per un incontro senza esclusione di colpi. I due pugili saliranno nuovamente sul ring per il titolo Wbc dei pesi massimi il prossimo 22 febbraio 2020 a Las Vegas. La notizia è stata confermata da Fury ai microfono Espn. ...

FIFA 20 contro eFootball Pes 2020 – Quale scegliere? – Il confronto : Come ogni anno, è inevitabile il confronto tra FIFA e PES, Quale scegliere? L’uscita di FIFA 20 ed eFootball PES 2020 si sta avvicinando, Quale è il migliore tra i due? A seguire vi proponiamo il nostro confronto. FIFA 20 contro PES 2020 – Quale è il migliore? Essendo due giochi di calcio, è difficile che qualcuno li acquisti entrambi, per tanto prima di mettere mani al portafoglio bisogna ...

Altro colpo di Pes 2020 : River Plate e Boca Juniors saranno un'esclusiva del gioco di Konami : Quella di Konami per eFootball PES 2020 è una strategia davvero aggressiva e, dopo essersi assicurata la presenza della Juventus in esclusiva sul prossimo gioco sportivo, ecco arrivare un Altro colpo.Ebbene, solo ed esclusivamente sul titolo di Konami potrete rivivere le emozioni del Superclasico, perché River Plate e Boca Juniors figureranno solo su PES 2020 e non più su FIFA, che perde altre due squadre molto amate.I due club argentini, ...

La Carriera di FIFA 20 sfida Pes 2020 : tutte le novità di EA per battere Konami : Con FIFA 20, EA Sports e Electronic Arts dovranno faticare per convincere gli appassionati di calcio virtuale di avere acquistato la simulazione più completa e meglio riuscita dell'anno. Non perché le novità messe sul piatto dal team di sviluppo non siano allettanti, ma a fronte della riscoperta confidenza della rivale Konami, che ha voglia e risorse per fare le cose in grande con il suo eFootball PES 2020. Il tutto andrà a vantaggio dei ...

eFootball Pes 2020 sarà tra i protagonisti della Gamescom 2019 : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato i dettagli delle attività e dei prodotti che sarà possibile giocare alla Gamescom di quest'anno (dal 20 al 24 agosto) a Colonia, Germania.Dopo la pubblicazione della demo a fine luglio, i fan di PES avranno l'opportunità di provare la più recente versione del gioco eFootball PES 2020, e giocare partite in singolo e co-op allo stand di Konami (Hall 9, B30).I presenti potranno anche avere la ...

eFootball Pes 2020 : I Requisiti PC Minimi e Consigliati : Konami svela in anticipo i Requisiti PC Minimi e Consigliati per eFootball PES 2020, che vi riportiamo a seguire. Se avete intenzione di acquistare l’edizione PC, non vi resta che analizzare i componenti richiesti. PES 2020: I Requisiti PC ufficiali Requisiti di sistema Minimi Sistema Operativo: Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 (64bit) Processore: Intel Core i5-3470 o AMD FX 4350 Memoria RAM: 4 GB Scheda Video: NVIDIA GTX 670 o AMD Radeon ...

eFootball Pes 2020 - prova : L'articolo seguente è un aggiornamento basato sulla prova fatta presso gli uffici di Halifax attualizzata con i nuovi contenuti offerti dalla demo pubblicata ieri da Konami, contenutisticamente molto simile a quella già provata in più occasioni.A distanza di pochi giorni dalla recensione, siamo tornati sui campi di eFootball PES 2020. L'obiettivo? Verificare con più calma le qualità del gioco, così da arrivare più allenati all'appuntamento ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : ufficializzati i riPescaggi di Pink Sport Time ed Orobica : Il Consiglio Federale della FIGC, riunitosi oggi, ha stabilito il ripescaggio in Serie A di Calcio femminile di Pink Sport Time ed Orobica: ritornano così nella massima Serie italiana le due squadre retrocesse al termine dello scorso campionato, che approfittano delle rinunce di Atalanta Mozzanica e Chievo Verona Valpo. Oltre alle squadre già facenti parti della scorsa edizione del torneo, il quadro delle dodici compagini che si giocheranno lo ...

La Serie A italiana in eFootball Pes 2020? Il logo ufficiale compare sulla copertina del gioco : Questa mattina vi abbiamo segnalato la disponibilità della demo di eFootball PES 2020 per PS4, Xbox One e PC, e nello stesso comunicato stampa di Konami veniva mostrata la copertina ufficiale del gioco.Ebbene, proprio nell'immagine di copertina, è presente Miralem Pjanić della Juventus e, sulla maglia, risulta visibile il logo della Serie A italiana. Quindi è lecito chiedersi: il gioco di Konami avrà la licenza della massima Serie ...

Pes 2020 - ecco la demo per PC - XBox One e PS4 : Si avvicina l’inizio della nuova stagione calcistica e con esso uno degli appuntamenti più attesi dai numerosi appassionati: l’arrivo sul mercato di PES 2020, la nuova edizione del game targato Konami. A generare ancora più adrenalina questa volta c’è un altro dettaglio non da poco: in virtù del nuovo accordo stipulato, la Juventus sarà disponibile […] L'articolo PES 2020, ecco la demo per PC, XBox One e PS4 è stato ...

FIFA 20 risponde a Pes 2020 - tutte le novità del simulatore di Electronic Arts : Sarà un mese di settembre come sempre caldo per i calciofili di tutto il mondo grazie al rinnovato duello tra FIFA 20 e PES 2020, i due simulatori calcistici che come di consueto si daranno battaglia per provare a fare propria la supremazia in ambito videoludico. Mancano ancora diverse settimane prima che effettivamente si possa scendere in campo (sebbene nella giornata di oggi sia proprio PES 2020 a fare il primo passo sul terreno di gioco, ...