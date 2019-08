Nessuno sa dove sia l' orso M49 | che potrebbe essere abbattuto

Fonte : agi

(Di lunedì 19 agosto 2019) Dopo il problema legato alle incursioni del lupo che due notti fa sull'Alpe di Siusi ha ucciso cinque pecore, adesso l'Alto Adige deve far fronte alla questione M49, ovvero l'bruno di 3 anni e mezzo dal peso di circa 140 chilogrammi che vaga tra i boschi senza radiocollare. Il plantigrado più ricercato dell'estate 2019 da alcuni giorni è emigrato dal vicino Trentino, provincia che nel 1996 col Progetto Life Ursus ha dato il là alla reintroduzione dell'bruno sul Brenta. In Alto Adige di M49 sono state trovate prima le sue orme, poi ciuffi del suo pelo, quindi è stato avvistato da un escursionista nel canyon del Bletterbach prima di 'pranzare' con un vitello ed infine far prendere uno spavento a due pastori quando, 'minaccioso' era nei pressi della loro roulotte. Tutto è accaduto nelle ultime 48 ore tra malga Ora, passo Lavazè e passo Oclini ...

