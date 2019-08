Lascia la figlia in auto per ritirare dal bancomat | al ritorno la macchina non c’è più

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 19 agosto 2019) Tutto è successo in poche ore in Galles. Una giovane madre Kim Rowlands ha compiuto un gesto imprudente che le è costato tantissimo. La donna è scesa dall’per andare a prelevare dal. Nellahato laincustodita. Il terribile fatto si è verificato a Kirkland una città del Galles. La giovane donna in pochi minuti è riuscita a prelevare i contanti dalma al suonon ha trovato più l’con al suo interno la bambina. Una scoperta shoccante. Il primo pensiero che la donna ha avuto è stato che qualcuno avesse rubato l’con al suo interno la. Si sono subito mobilitate le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per la ricerca dell’e soprattutto della piccola. Le ricerche si sono concluse dopo alcune ore. L’era parcheggiata vicino a una discesa per le barche che portava a al fiume. L’, per ...

itsplutosmoon : RT @phrenic_: @teaaawww ? timeless viaggi nel tempo con un team formato da un ex militare, una storica e 2 huge nerds che devono preservar… - phrenic_ : @sprousevhar così tanto potenziale sprecato... andy e lorna erano un sacco cazzuti. poi okay, avevano confermato ch… - phrenic_ : @teaaawww ? timeless viaggi nel tempo con un team formato da un ex militare, una storica e 2 huge nerds che devono… -