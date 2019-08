Inter | senti Di Natale | “Sanchez colpo scudetto Juve favorita | ma vedo un campionato più

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2019) Antonio (Totò) Diha rilasciato un’vista a “La Gazzetta dello Sport” parlando del suo ex compagno all’Udinese Alexis Sanchez, in procinto di trasferirsi all’. «Sanchez all’sarebbe unstraordinario. Già la scelta di Conte come allenatore era stato un chiaro segnale dell’ambizione della società. E il mercato che sta facendo Marotta dimostra che questasi è avvicinata molto allantus. Alexis è un professionista esemplare, uno che arrivava sempre con grande anticipo agli allenamenti e che in campo non si è mai risparmiato. Torna in Italia dove ha lasciato un bellissimo ricordo di sé e lo fa per espressa volontà di un grande allenatore come Conte, che lo voleva già ai tempi della, quando Alexis giocava con me a Udine. Ci sono tutti gli ingredienti per una grande stagione. Ha bisogno di fiducia e Conte lo conosce ...

luigibonde : @UEFAcom_it @Inter questi sono giocatori ai quali ti senti legato per una vita, non un Icardi, un Nainggolan e/o un… - antonio_larena : @ArenaRosario Senti mi sono anche rotto le palle. Io ho 55 anni, tifo Inter da prima che tu nascessi e non ho bisog… - Donandoniogonde : @BebsRubyo @corsaroll @Inter Senti... Avete pagato un ragazzino 80 mln e viene mandato al bar da un altro ragazzino… -