Finals di Beach Volley | iniziato il countdown in vista dell’evento di Roma | definiti i

Fonte : sportfair

(Di lunedì 19 agosto 2019) Definite le prime 48 coppie (24 per ciascun tabellone) che comporranno i due main draw, a queste si aggiungeranno poi le 8 (per tabellone) provenienti dalle qualificazioni Ail conto alla rovescia indellediin programma al Foro Italico dal 4 all’8 settembre, ultimo appuntamento di rilievo del calendario internazionale stagionale del. In attesa del ritorno nella Capitale delle stelle del panorama mondiale della disciplina sono state definite le prime 48 coppie (24 per ciascun tabellone) che comporranno i due main draw. A queste si aggiungeranno poi le 8 (per tabellone) provenienti dalle qualificazioni. Tra le donne saranno tre le coppie italiane in gara: Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth (n° 18); Agata Zuccarelli e Gaia Traballi (n° 23); Arianna Barboni e Claudia Puccinelli (n° 24, wild card). A queste si aggiungeranno, ...

Volleyball_it : Rome Beach Volley Finals: Ufficiali i tabelloni principali - ailinon80 : RT @Federvolley: A #Roma è iniziato il conto alla rovescia in vista delle #RomaBeachFinals????in programma al Foro Italico dal 4 all’8 settem… - Maracanasport : RT @Federvolley: A #Roma è iniziato il conto alla rovescia in vista delle #RomaBeachFinals????in programma al Foro Italico dal 4 all’8 settem… -