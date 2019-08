Cosa significa parlamentarizzare la crisi

Che Cosa significa dare pieni poteri a Salvini. L’ha spiegato lui stesso - e vengono i brividi : La settimana che si apre ci aiuterà a capire che cosa sono disposte a fare in Italia le forze politiche determinate a evitare a ogni costo che Matteo Salvini possa avvicinarsi alla plancia di comando del governo italiano. Le sfumature di anti salvinismo, sperando che tra queste non compaia improvvis

Abrosessuale - Cosa significa avere questo orientamento : La galassia degli orientamenti sessuali è complessa come la natura umana e comprende anche l’abrosessualità. Quando si utilizza questo termine – coniato da un anonimo utente della piattaforma Tumblr e caratterizzato da una radice di origine greca che si può tradurre con il termine “grazioso” – si inquadra il caso di una persona che vive una sessualità fluida, passando tra diversi orientamenti sessuali e affettivi ...

Potremmo aver rilevato per la prima volta un buco nero che ingoia una stella di neutroni : ecco Cosa significa l’eccezionale scoperta : Sembra che sia stato appena compiuto un altro grande passo nell’astronomia delle onde gravitazionali. Il nuovo rilevamento di un’onda gravitazionale è il miglior candidato finora per una collisione cosmica mai vista: quella tra un buco nero e una stella di neutroni. L’evento, chiamato S190814bv, è stato rilevato dagli interferometri LIGO e Virgo quando in Italia erano le 23:11 del 14 agosto. Sulla base delle analisi iniziali, c’è una probabilità ...

Indonesia - ecco Cosa significa trovarsi in barca quando si verifica un terremoto di magnitudo 7 [VIDEO] : L’Indonesia è un Paese incline a violenti terremoti e tsunami che spesso lasciano un pesantissimo bilancio di vittime. L’ultima delle scosse più rilevanti si è verificata il 2 agosto scorso: magnitudo 6.9, 4 morti, 4 feriti e 1000 sfollati. Eppure, nonostante il disastro, questo sembra niente davanti al bilancio delle 832 vittime del 28 settembre 2018. In quell’occasione, una serie di violente scosse di terremoto di magnitudo 6.0, 7.4 e 6.1 è ...

Somma Vesuviana - le lacrime di Rosa Maria in chiesa : «Ecco Cosa significa essere moglie di un carabiniere» : Maria Rosa Esilio, moglie di Mario Cerciello Rega, ha scelto con cura cosa leggere in chiesa per i funerali di suo marito: una lettera dedicata alle mogli dei carabinieri, la stessa che le avevano...

Diritto all’oblio Gdpr : Cosa significa e come cambia. Ecco cosa sapere : Diritto all’oblio Gdpr: cosa significa e come cambia. Ecco cosa sapere Il Diritto all’oblio è ormai pienamente riconosciuto nel normativa dell’Unione Europea. Ciò tramite il cosiddetto Regolamento europeo sulla privacy, detto in breve Gdpr, in vigore dal maggio 2018 (General data protection Regulation). Vediamo allora cosa è utile sapere in proposito. Se ti interessa saperne di più sulla differenza, a livello legale, ...

Amazon’s Choice : cos’è - Cosa significa e come funziona : Molti prodotti presenti sul catalogo di Amazon sono muniti dell’etichetta Amazon’s Choice. La maggior parte degli utenti però non conosce tale etichetta e non sa cosa significhi né come funzioni. Proprio per questo abbiamo deciso leggi di più...

Falso d’autore : significato - reati e Cosa vuol dire. Ecco cos’è utile sapere : Falso d’autore: significato, reati e cosa vuol dire. Ecco cos’è utile sapere I falsi d’autore, vista la periodicità di notizie e fatti di cronaca che ne parlano, non passano mai di moda. Vediamo allora che cos’è effettivamente un Falso d’autore e se comporta conseguenze a livello penale per l’autore del Falso. Se ti interessa saperne di più circa la differenza tra i simboli ® e TM e a cosa ...

Youtuber di successo da bambine : Cosa significa crescere “in diretta”. Su Sky torna “Il racconto del reale” : cosa significa diventare Youtuber di successo sin da bambine? crescere dentro la potenza e i limiti dei social network, proiettando i propri successi e fallimenti nelle reazioni immediate dell’online? Prova a raccontarlo con uno sguardo inedito sul fenomeno Marghe e Giulia, crescere in diretta, docufilm in onda domenica 14 luglio alle 21.15 in esclusiva su Sky Atlantic e Sky TG24. Il doc fa parte de Il racconto del Reale, il ciclo che ogni ...

Demisessuale - che Cosa significa esserlo : La sessualità umana è un mosaico estremamente complesso. Tra le varie “tessere” che lo compongono, è presente quella della demisessualità. Quando si utilizza questa espressione – apparsa per la prima volta nel lontano 2006 sul forum dell’Asexual Visibility and Education Network – si inquadra l’orientamento di chi prova attrazione fisica solo per persone con le quali ha instaurato un legame ...

Autonomia differenziata 2019 : Cosa significa e regioni che hanno fatto richiesta : Autonomia differenziata 2019: cosa significa e regioni che hanno fatto richiesta La strada per risolvere la partita sulle autonomie è decisamente in salita. È uno dei temi maggiormente divisivi per l’esecutivo giallo-verde, considerando la divisione geografica del voto: un Nord a trazione leghista e un Sud ancora fortemente legato ai 5 Stelle. Le regioni che hanno fatto richiesta di una Autonomia differenziata – che ...

Quiricocho - la maledizione di Dybala a Vidal/ Video Argentina-Cile : Cosa significa? : Argentina-Cile, la maledizione del Quiricocho: Video, ecco cosa significa l'espressione di Paulo Dybala rivolta ad Arturo Vidal prima del rigore.

Legge 104 : verbale revisione no - Cosa significa e perché è scritto : Legge 104: verbale revisione no, cosa significa e perché è scritto La visita di revisione per coloro che sono titolari di Legge 104 non è sempre obbligatoria. Infatti, in caso di menomazioni o patologie stabilizzate o soggette ad aggravamento non è necessario sottoporsi a un accertamento della permanenza dell’handicap. Legge 104: chi è esonerato dalla visita di revisione Quali sono nello specifico le patologie per cui non è necessario ...