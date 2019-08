Caro Renzi | il problema non è la competizione tra lei e Salvini

Governo : FracCaro - ‘buon padre famiglia dice no e sì - retorica sì ricorda Renzi’ : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “Un buon governante deve ragionare come un buon padre di famiglia. Il buon padre di famiglia sa dire dei no e sa dire dei sì per educare il proprio figlio. Se il padre dice sempre di sì sta sbagliando. Salvini vuole dire sempre di sì? Sbaglia, perché il buon padre di famiglia è quello che sa dire dei no quando serve e sa dire di sì quando serve. Questa retorica del sì ricorda tanto Renzi che faceva ...

Caro Macron - Gozi non basta. Prenditi pure Renzi : Caro Emmanuel Macron, sono tra coloro che non si è scandalizzato per la cooptazione dell’italiano Sandro Gozi nel Suo governo. Anzi, in tempi di disoccupazione e stipendi magri, che Lei si accolli un po’ di ceto politico nostrano liberando qualche poltrona ben retribuita per altri aspiranti, non può che farci piacere. A tal proposito, ci permetta di darLe qualche altro consiglio per acquisti. Visti i rapporti cordiali che intrattiene col nostro ...

Caro Renzi - basta perdere tempo : è il momento di lasciare il Pd : Non si può più aspettare. Il Pd deve decidere una volta per tutte cosa fare da grande. La realtà è sempre più evidente. Una parte della solita e vecchia classe dirigente non ha mai sopportato l’oggettiva forza politica di Matteo Renzi: ha sempre cercato di boicottarlo per la grande paura di perdere il famigerato controllo della ditta. Quando i soliti personaggi non potevano contrastarlo sono tranquillamente saliti sul carro di Renzi, senza ...