Un uomo mangia del peperoncino piccante e gli accade una cosa atroce

Fonte : baritalianews

(Di domenica 18 agosto 2019) Questa notizia è riportata dal ‘Journal of Emergency Medicine’. Un, amante del, ha partecipato ad un concorso dove bisognavare i Bhut Jolokia che sono chiamati anche ‘Ghost peppers’ che significa ‘Peperoncini serpente’. Si tratta di uno dei tipi di peperoncini in assoluto piùal mondo. L’, un 47enne, hato i Bhut Jolokia non interi ma spalmandoli sull’hamburger, come era previsto dalla gara. Ma, subito dopo, ha iniziato ad avere dei dolori lancinanti allo stomaco che gli hanno anche provocato il vomito. I dolori, sempre più forti, si sono propagati al petto e all’addome tanto da costringerlo al ricovero. I medici, dopo averlo visitato, gli hanno diagnosticato la Sindrome di Boerhaave , cioè una rottura spontanea dell’esofago. E’ stato necessario un intervento con ...

settecoppesette : @LatinLoser L’uomo è ciò che mangia. - moxnlvght : ho appena letto un tweet di un uomo alpha del tuitter che diceva tipo “ma in spiaggia lui deve mettersi i pantalon… - MichleDevraign1 : RT @prefettogelati: @GrouciDjamila Grouci macellaio cani in Taonan-un popolo dove esiste un macello di cani,che mangia carne di cane si con… -