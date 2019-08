Passare al nuovo modello di Switch gratis? Nintendo fa un passo indietro

Passare gratuitamente al nuovo modello di Nintendo Switch? E' possibile - ma per il momento solo in America : Nintendo Switch, come molto probabilmente ormai saprete, si è aggiornata con un nuovo modello dalla batteria maggiorata. In sostanza, il nuovo modello lanciato dalla grande N promette un aumento dell'autonomia di circa due ore, anche se il tutto dipende naturalmente dalle risorse richieste dal videogioco in questione.Ebbene, se stavate pensando di Passare al nuovo modello con più batteria, dovete sapere che c'è una promozione interessante, per ...