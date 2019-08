Migranti : ispezione Open Arms - ‘stanchi e provati ma no patologie importanti’ : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) – I 107 Migranti rimasti a bordo della nave Open Arms, dopo lo sbarco dei 27 minori non accompagnati, sono “molto stanchi e provati dalla lunga permanenza sulla barca”, ma non sarebbero emerse “patologie particolari importanti, dal punto di vista medico”. E’ quanto emerge, come apprende l’Adnkronos, dalla relazione stilata dalla Squadra mobile di Agrigento che ieri ha ...

Open Arms - pm valutano esiti dell’ispezione. Ong : “Miserabile chi fa propaganda razzista”. Salvini : “Loro tengono i Migranti in ostaggio” : La Procura di Agrigento sta valutando quanto è emerso dall’ispezione effettuata sabato sulla Open Arms per verificare le condizioni igienico-sanitarie nella nave bloccata da 17 giorni nel Mediterraneo sulla quale si trovano 107 migranti. A bordo della imbarcazione della ong hanno lavorato per oltre tre ore, fino alle 22 di ieri, un medico della Sanità marittima e gli uomini della Squadra mobile e della Guardia costiera. Le persone soccorse sono ...

Migranti : Al vaglio della Procura relazione ispezione su Open Arms : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - Al vaglio della Procura di Agrigento la relazione con gli esiti della ispezione sanitaria condotta ieri sulla nave Open Arms. A bordo della imbarcazione della ong, per oltre tre ore, fino alle 22 di ieri, un medico della Sanità marittima e gli uomini della Squadra mobi

Migranti : in corso ispezione medico e Squadra mobile su Open Arms : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – E’ in corso l’ispezione sulla nave Open Arms, su disposizione della Procura di Agrigento, di una delegazione composta dal medico della Sanità marittima, da alcuni uomini della Squadra mobile di Agrigento e rappresentanti della Guardia costiera. L’ispezione è stata disposta dalla Procura di Agrigento per verificare le condizioni di salute e di igiene a bordo della nave, dove al momento ...

Migranti : in corso ispezione medico e Squadra mobile su Open Arms : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - E' in corso l'ispezione sulla nave Open Arms, su disposizione della Procura di Agrigento, di una delegazione composta dal medico della Sanità marittima, da alcuni uomini della Squadra mobile di Agrigento e rappresentanti della Guardia costiera. L'ispezione è stata disp

Migranti : in corso ispezione medico e Squadra mobile su Open Arms : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – E’ in corso l’ispezione sulla nave Open Arms, su disposizione della Procura di Agrigento, di una delegazione composta dal medico della Sanità marittima, da alcuni uomini della Squadra mobile di Agrigento e rappresentanti della Guardia costiera. L’ispezione è stata disposta dalla Procura di Agrigento per verificare le condizioni di salute e di igiene a bordo della nave, dove al momento ...

Come stanno i Migranti a bordo? Dopo la lite tra medici disposta l’ispezione sanitaria : La decisione della procura servirà per accertare le condizioni dei naufraghi ammassati da due settimane nello scafo della ong spagnola

Ma come stanno davvero i Migranti su Open Arms? Dopo la lite tra medici disposta l’ispezione sanitaria : La decisione della procura servirà per accertare le condizioni dei naufraghi ammassati da due settimane nello scafo della ong spagnola

Migranti : tra poco ispezione Open Arms - a bordo anche Squadra mobile e Guardia costiera : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - Tra poco salirà a bordo della Open Arms, su disposizione della Procura di Agrigento, una delegazione composta dal medico della Sanità marittima, da alcuni uomini della Squadra mobile di Agrigento e rappresentanti della Guardia costiera. L'ispezione, come apprende l'Adn

Migranti : tra poco ispezione Open Arms - a bordo anche Squadra mobile e Guardia costiera : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – Tra poco salirà a bordo della Open Arms, su disposizione della Procura di Agrigento, una delegazione composta dal medico della Sanità marittima, da alcuni uomini della Squadra mobile di Agrigento e rappresentanti della Guardia costiera. L’ispezione, come apprende l’Adnkronos, è stata disposta dalla Procura di Agrigento per verificare le condizioni di salute e di igiene a bordo della nave, ...

Migranti : Procura Agrigento dispone ispezione medica sulla Open Arms : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - La Procura di Agrigento, come apprende l'Adnkronos, ha disposto una ispezione medica a bordo della nave Open Arms della Sanità Marittima. sulla nave Ong ci sono 134 Migranti, tra cui 28 minori non accompagnati. Sono ore febbrili in Procura dove i magistrati che coordin