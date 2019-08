Rompere con i Cinquestelle è stata la scelta giusta | dice Calderoli

Crisi di governo - Conte : "Salvini e la Lega hanno deciso di interRompere questa esperienza" : Dopo l'annuncio della Crisi di governo da parte del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rotto il silenzio dopo una giornata di incontri tra Palazzo Chigi e il Quirinale e tenuto una conferenza stampa straordinaria in cui ha usato parole durissime contro il leader della Lega, attribuendo solo e soltanto a lui la fine del governo gialloverde:Alcune dichiarazioni per fornire a tutti i cittadini dei ...

Berlusconi : “InterRompere esperienza fallimentare di governo” : Roma, 7 ago. (AdnKronos) – “Interrompere questa esperienza fallimentare è dunque un gesto di responsabilità da parte di Matteo Salvini nei confronti degli italiani”. Lo ha dichiarato Silvio Berlusconi dopo la spaccatura nella maggioranza di governo sul . “A soffrire le conseguenze dell’azione deludente di governo guidato dai Cinquestelle e fortemente condizionato dai programmi dei Cinquestelle sono stati gli ...

Elettra Lamborghini decide di interRompere il suo concerto perché non accetta come si sta comportando il pubblico e dice - qui state degenerando : Elettra Lamborghini stava tenendo un concerto per presentare il suo album “Twerking Queen”. Durante il concerto affollatissimo dai suoi numerosissimi fans Elettra si è resa conto, ad un certo punto, che stava accadendo qualcosa di pericoloso e ha deciso di interrompere immediatamente il concerto. Ha visto, infatti, che i ragazzi presenti stavano spingendo così forte quelli davanti che sarebbe potuto accadere un incidente. Dopo aver interrotto ...

“Non sapete divertirvi”. Elettra Lamborghini costretta a interRompere il concerto - ecco cosa è successo : Una ressa sotto il palco, diventata troppo pericolosa, ha costretto la rapper Elettra Lamborghini a terminare in anticipo il suo concerto al “Mr Charlie” di Lignano Sabbiadoro. La cantante si trovava a Udine per un live show ma qualcosa è andato storto sotto il palco, costringendo la cantante prima a chiedere al pubblico di calmarsi poi a interrompere definitivamente lo spettacolo abbandonando il palco. La vicenda è stata spiegata ...

RETROSCENA/ Le 2 mosse di Salvini per Rompere l'accerchiamento Conte-Colle-Ue : Salvini sa bene che un leghista proposto come commissario sarebbe bocciato. Von Der Leyen non aspetta altro. Anche Salvini

Palestina - l’oppressione continua. Bisogna Rompere il silenzio : Sono appena tornato da una missione in Palestina, dove ho potuto constatare la gravissima situazione esistente dal punto di vista della violazione dei diritti fondamentali della popolazione palestinese. Si succedono a ritmo costante le demolizioni di abitazioni che si accompagnano all’imposizione, ai nuclei familiari stabiliti in determinate località, di condizioni di vita disumane con l’obiettivo di determinarne la partenza. Lo ...

Federica Pellegrini - Mondiali nuoto 2019 : “Sono contenta della prestazione - Rompere la tensione è sempre dura” : Federica Pellegrini, nella notte italiana, si è qualificata per le semifinali dei 200 stile libero dei Mondiali di nuoto, dove difende il titolo conquistato due anni fa a Budapest, firmando il quinto tempo in 1’56″81. Sono tante le rinunce e le assenze, sulle quali spiccano quelle di Ledecky e dell’australiana Emma McKeon. Così l’azzurra a fine gara al sito federale: “Sono contenta della prestazione. Ho nuotato ...

Salvini sfida Conte. La Lega : «Crisi possibile - Matteo può Rompere anche a ferragosto» : Il vicepremier sembra ancora sul piede di guerra. Mercoledì ascolterà il premier parlare in Aula del Russiagate, poi parlerà: forse dai banchi della Lega, e non del governo

Meghan Markle pronta a interRompere ancora il congedo maternità per stare con Harry : Harry e Meghan sono pronti a partecipare a una delle première più attese dell’anno. I duchi di Sussex sono attesi sul red carpet della prima londinese de Il Re Leone, il live action tratto dal classico Disney degli anni ’90, e anche se saranno tantissime le celebrieties presenti, tutti gli occhi saranno per la coppia reale. Meghan Markle interrompe così, ancora una volta, il congedo di maternità, lasciando a casa il piccolo Archie, per essere ...

