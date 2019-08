Perde l’appiglio mentre scende dalla montagna | Sonia precipita e muore a 41 anni

Fonte : fanpage

(Di sabato 17 agosto 2019)Bof – un'esperta alpinista di 41di Lentiai, in provincia di Belluno, ha perso la vita mercoledìaffrontava un'escursione sulle Alpi; le montagne che da sempre sono state la sua grande passione, le sono state questa volta fatali. La donna ha fatto un volo di oltre centro metri e per lei non c’è stato nulla da fare. Il drammatico incidente è avvenuto mercoledì intorno all’una e mezza del pomeriggio. L'alpinista – approfittando delle favorevoli condizioni meteo – aveva deciso di affrontare il Massiccio degli Écrins, sulle Alpi francesi, nel dipartimento di Isère. Alle 13.30, all’inizio di una discesa da una vetta di 3.300 metri, di cui aveva appena scalato il versante nord, si è però consumato il dramma.