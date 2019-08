Epstein | l' autopsia | Suicidio per impiccagione

Giallo morte Jeffrey Epstein - l’autopsia conferma : “Si è impiccato” : L'uomo si è tolto la vita impiccandosi: è quanto rivela l'autopsia. Sembrano dunque fugati i dubbi sulle cause del decesso del magnate statunitense all'indomani delle considerazioni fatte dal Washington Post, secondo cui la tesi del suicidio non sarebbe stata del tutto convincente.Continua a leggere

JEFFREY Epstein È STATO STRANGOLATO?/ Autopsia - 'osso ioide rotto' : dubbi su suicidio : JEFFREY EPSTEIN è STATO STRANGOLATO? L' Autopsia non è in grado di confermare la tesi del suicidio . La rottura di un osso del collo suggerisce altro...

Jeffrey Epstein aveva le ossa del collo rotte. I risultati dell'autopsia : L’autopsia effettuata sul corpo di Jeffrey Epstein , l’ex finanziere morto suicida in carcere e responsabile, secondo l’accusa, di un traffico sessuale di ragazze minorenni e non protrattosi per almeno 13 anni, ha scoperto che aveva diverse ossa rotte al collo , secondo quanto riferito dal Washington Post.Tali fratture sarebbero compatibili con l’impiccagione, ha riferito il Post, citando fonti non identificate vicine a chi ...

Giallo morte di Epstein - l’autopsia : rottura dell’osso ioide avviene in casi di strangolamento : Dall'esame dell'autopsia emergono alcuni elementi che farebbero vacillare l'ipotesi del suicidio: la frattura dell'osso ioide , riscontrata nel corpo di Jeffrey Epstein , sarebbe più comune tra le vittime di omicidio per strangolamento . Ora l'ufficio legale sta aspettando l'esito dei test tossicologici.Continua a leggere

L’autopsia sul corpo dell’imprenditore Jeffrey Epstein non ha individuato una causa della morte certa - scrive il Washington Post : Il Washington Post ha pubblicato alcuni dettagli emersi dall’autopsia realizzata sul corpo di Jeffrey Epstein , il milionario americano arrestato a luglio con l’accusa di sfruttamento sessuale e morto alcuni giorni fa in carcere. Fra i dettagli più rilevanti, sembra che il

Attesa per i risultati dell'autopsia sul corpo di Epstein. Si cerca la sua complice : Sono ancora tanti i punti oscuri sulla morte di Jeffrey Epstein, il miliardario statunitense accusato di abusi su decine di ragazze suicidatosi sabato in carcere. Gli inquirenti cercano la donna che presumibilmente lo metteva in contatto con le ragazze di cui avrebbe poi abusato, che al momento è irreperibile - e cercano di fare luce sul gesto compiuto da Epstein. Domenica è stata effettuata l’autopsia sul corpo del ricco ...