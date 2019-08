Ecco che cosa dovrebbe accadere a Huawei dopo il 19 agosto

Arezzo-Roma : Ecco dove vedere l’amichevole in Tv e streaming : Nel corso di questa estate che volge a conclusione la Roma ha seguito un calendario davvero intenso per arrivare il più possibile preparata agli impegni ufficiali. Prima di concentrarsi sul campionato, al via tra una settimana, i giallorossi saranno impegnati in un’altra amichevole, la decima, contro un avversario comunque sulla carta abbordabile: l’Arezzo. La gara […] L'articolo Arezzo-Roma: ecco dove vedere l’amichevole ...

Dolore mestruale : Ecco quanto influenza la vita e perché non va sottovalutato : (foto: Us Department of Agriculture/Flickr) Dismenorrea, o Dolore mestruale. Un problema comune e sottovalutato: dalla società, ma anche dalle donne che ne soffrono, abituate a sopravvivere come possono a questa scomoda presenza. Fin troppo spesso, però, crampi, dolori e malesseri associati al ciclo mestruale si presentano con intensità tale da compromettere le attività quotidiane. E in mancanza di supporto medico, l’impatto sulla vita ...

Gli Usa tornano alla carica - Trump vuole comprare la Groenlandia. Ecco perché : La proposta del presidente americano, Donald Trump, di valutare l'acquisto della Groenlandia non e' una provocazione, ne' tantomeno una boutade elettorale ma fa parte della strategia d'espansione americana adottata sin dalla seconda meta' dell'Ottocento e ora rafforzata in chiave anti-Cina e anti-Russia. Oggi la Groenlandia torna a essere allettante per Washington grazie in primis al cambiamento climatico che ha reso l'isola piu' grande del ...

Potremmo aver rilevato per la prima volta un buco nero che ingoia una stella di neutroni : Ecco cosa significa l’eccezionale scoperta : Sembra che sia stato appena compiuto un altro grande passo nell’astronomia delle onde gravitazionali. Il nuovo rilevamento di un’onda gravitazionale è il miglior candidato finora per una collisione cosmica mai vista: quella tra un buco nero e una stella di neutroni. L’evento, chiamato S190814bv, è stato rilevato dagli interferometri LIGO e Virgo quando in Italia erano le 23:11 del 14 agosto. Sulla base delle analisi iniziali, c’è una probabilità ...

Balotelli a Brescia - uno dei tanti ‘big’ che hanno scelto la provincia : da Baggio a Zola - Eccoli tutti : Inizialmente sembrava di difficile realizzazione, poi il Flamengo si è tirato fuori e la strada è diventata in discesa: pare ormai cosa fatta il trasferimento di Mario Balotelli al Brescia. Lui, l’ultimo ‘big’ italiano a scegliere la provincia. Dopo aver girovagato l’Italia e l’Europa, ha deciso con il cuore, ritornando nella città dove è cresciuto. Ma, come detto, è soltanto l’ultimo, perché tanti prima ...

Ecco tutti gli smartphone Android che supportano Google ARCore : Ecco tutti gli smartphone Android che al momento supportano Google ARCore: tutti i Google Pixel, tanti dispositivi Samsung e alcuni Xiaomi L'articolo Ecco tutti gli smartphone Android che supportano Google ARCore proviene da TuttoAndroid.

Che cos’è il sensore ToF - montato sugli ultimi smartphone? Ecco che cosa fa : Si fa spesso menzione del sensore ToF ossia Time of Flight come componente fondamentale delle fotocamere digitali montate sugli smartphone moderni. Che cos’è questo importante elemento hardware e come funziona? Scopriamo tutto quel che riguarda questo “occhio” supplementare comprendendo così meglio a cosa possa servire nell’esperienza quotidiana. Che cos’è il Time of Flight Il tempo […] L'articolo Che ...

Doom Annihilation : Ecco il nuovo trailer che annuncia la data di uscita del film : Nella giornata di ieri l'account ufficiale del film di Doom Annihilationha pubblicato su Twitter un nuovo trailer che annuncia la data di uscita in home video.Il breve filmato mostra una squadra di marine alle prese con una serie di demoni comparsi su una stazione spaziale su Marte. A quanto pare purtroppo sembra non esserci traccia del Doomguy, il che è un peccato.Il film non arriverà sul grande schermo, ma sarà disponibile sia in DVD che in ...

Clima - Ecco le “warming stripes” : le immagini che dimostrano la vera entità del riscaldamento globale [GRAFICI] : I cambiamenti Climatici sono una complessa questione globale, che richiede una comunicazione semplice sui suoi effetti a scala locale. Il riscaldamento globale provoca un’ampia gamma di effetti Climatici, sia locali che globali. Stanno già aumentando la frequenza e l’intensità degli eventi meteo estremi, i danni per la salute, la pressione sulle risorse idriche e alimentari, il cambiamento delle stagioni e degli ecosistemi, i livelli del mare, i ...

Paolo Calabresi e Nadia Toffa/ "Ecco l'ultimo messaggio che mi mandò" : Paolo Calabresi e l'ultimo messaggio di Nadia Toffa: il toccante ricordo dell'ex collega della conduttrice delle Iene morta martedì scorso.

SPY FINANZA/ Altro che Usa-Cina - Ecco qual è la vera causa della recessione : Si parla ormai apertamente di recessione globale. Ma si sbaglia a indicarne la causa principale nello scontro tra Usa e Cina

Ecco design e prime caratteristiche di Realme 5 e 5 Pro e del sensore da 64 MP : Realme presenterà ufficialmente la serie Realme 5 entro pochi giorni e oggi possiamo già conoscere parte delle sue caratteristiche e anche alcuni dettagli del design del nuovo smartphone di fascia media. La società ha inoltre annunciato che è in arrivo una nuova serie di smartphone con quattro fotocamere sul retro, una delle quali avrà il sensore ISOCELL GW1 da 64 MP di Samsung. L'articolo Ecco design e prime caratteristiche di Realme 5 e 5 Pro ...

Ecco perché OnePlus 7 Pro - Honor 20 Pro e Huawei P30 Pro sono stati premiati all’EISA 2019 : I premi annuali EISA (Expert Imaging and Sound Association) riconoscono a Huawei per il secondo anno consecutivo il premio per il miglior smartphone con il P30 Pro e bissa il successo ottenuto con il P20 Pro lo scorso anno. premiati anche Honor 20 Pro (smartphone lifestyle), OnePlus 7 Pro (Smartphone avanzato) e Redmi Note 7 (Best buy). L'articolo Ecco perché OnePlus 7 Pro, Honor 20 Pro e Huawei P30 Pro sono stati premiati all’EISA 2019 ...

Anna Falchi contro tutti : “Ecco perché sono sparita”. L’accusa è pesante : “sono stata bandita dalla tv generalista”. Anna Falchi parla raramente, ma quando lo fa scuote tutto quello che ha intorno. La bellissima attrice e conduttrice manca dai radar televisivi veramente da molto tempo e tranne qualche fugace apparizione non è più stata protagonista di alcun progetto importante. Per questo ha deciso di parlare e in un’intervista al Corriere della Sera rilascia dichiarazioni molto importanti e fuori dal coro. “Ho detto ...