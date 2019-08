Crisi | l' altolà di Landini | stop ai giochi di palazzo

Fonte : blogo

(Di sabato 17 agosto 2019) Il segretario della Cgil Mauriziochiede chiarezza sulladi governo scagliandosi contro idie il fiorire di ipotesi di nuove maggioranze perché serve la "massima trasparenza" e perché il luogo deputato ad esplicitare l’evolversi del dibattito è solo uno, il Parlamento, come indica la Carta costituzionale. M5S: 'Di Maio premier per salvare il governo? È una fake news, non vogliamo poltrone' Il M5s smentisce trattative con la Lega finalizzate a dare la premiership a Di Maio e ricomporre la frattura di governo "Bastadi, tatticismi, interesse personale, il Paese ha bisogno di sapere chi governa, con quale visione e con quale programma" ha detto il leader del maggiore sindaco italiano a Repubblica dopo che Matteo Salvini ha innescato ladi governo salvo fare poi ...

BlogNews_it : Reddito di cittadinanza, l'altolà con la crisi di Governo: 'Va verificato subito' - infoitinterno : Reddito di cittadinanza, l'altolà con la crisi di Governo: 'Va verificato subito' - novasocialnews : Reddito di cittadinanza, l'altolà con la crisi di governo: 'Va verificato subito' #novasocialnews #nonstopnews… -