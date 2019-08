Arezzo-Roma | ecco dove vedere l’amichevole in Tv e streaming

Fonte : calcioefinanza

(Di sabato 17 agosto 2019) Nel corso di questa estate che volge a conclusione laha seguito un calendario davvero intenso per arrivare il più possibile preparata agli impegni ufficiali. Prima di concentrarsi sul campionato, al via tra una settimana, i giallorossi saranno impegnati in un’altra amichevole, la decima, contro un avversario comunque sulla carta abbordabile: l’. La gara … L'articolol’amichevole in Tv e

OfficialASRoma : ?? Sono 21 i convocati per l'amichevole in casa dell'@ArezzoCalcio ?? - OfficialASRoma : ??? Sabato 17 agosto giocheremo un'amichevole in casa dell'Arezzo. Calcio d'inizio alle 19:30 ??… - PagineRomaniste : La #ASRoma ad Arezzo. #Veretout ancora out #CorrieredellaSera -