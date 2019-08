Vincono mano nella mano nel triathlon e vengono squalificate

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 16 agosto 2019) Dopo aver corso testa a testa lungo tutto il massacrante percorso – nuoto, ciclismo, atletica -, una volta i vista del traguardo le due atlete britanniche Jessica Learmonth e Georgia Taylor-Brown hanno deciso di tagliare il traguardo. Avevano dominato la prova dio qualificazione in vista delle Olimpiadi Tokyo 2020. Non avrebbero mai immaginato che la federazione triatlon le avrebbe– com’è invece accaduto. Lo scrive il Guardian che riporta la notizia a pagina 3. Secondo il regolamento, “i triatleti non devono dar vita a situazioni artificiose in cui non è stato compiuto alcuno sforzo per arrivare con tempi diversi”. In un primo momento, la vittoria è stata assegnata alla Learmont; poi, le atlete sono state. Scrive il Guardian che le prestazioni delle atlete avevano colpito molto, la gara si è disputata in condizioni ...

