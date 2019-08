Ultime Notizie Roma del 16-08-2019 ore 18 | 10

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 16 agosto 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera la redazione venerdì 16 agosto spazio all’informazione politiche un’apertura come crisi di governo aperta della Lega sono a rischio alcuni importanti provvedimenti Messi in campo dal Ministero dei Beni Culturali a partire dalla di personale 3000 ad ottobre oltre 1000 dicembre altri ancora insieme ad investimenti per un totale di 10 milioni di euro in finanziaria non denuncia il ministro della cultura bonisoli Kong non sarà la ripetizione dell’incidente politico del 4 giugno del 1989 la repressione di Tienanmen qualora Pechino decida contromisure che includono l’uso della porta orario riferimento ai sanguinosi fatti di Pechino segui della protesta e Pro democrazia degli studenti di 30 anni fa il Global Times accusa gli Stati Uniti di interferenze assicurando che la Cina può far leva su ...

