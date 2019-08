Stati Uniti | sparatoria in Alabama | due morti e tre feriti Altri sei poliziotti feriti a

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2019) Un’ennesimamortale negli. Questa volta è successo in, la sera del 15 agosto, vicino al campus dellaState University, dove due persone sono morte e tre sono rimaste ferite. A riferirlo è Jarrett Williams, sergente della polizia della capitale Montgomery, che è intervenuta sul posto subito dopo gli spari, intorno alle 19.15, in seguito a una segnalazione.6 uomini, tutti, sono invece rimasti, ma non sono in pericolo di vita, in un’altraavvenuta nello stesso giorno a Filadelfia, durante operazioni antidroga. Il responsabile è stato arresto dopo essersi barricato in casa per 4 ore. Secondo quanto riferito da Williams una delle due vittime è morta sul posto, l’altra è deceduta dopo essere stata portata in ospedale e sono entrambi uomini. Isono invece ricoverati all’ospedale e, mentre ...

