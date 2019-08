Roma | ufficiale la cessione di Nzonzi in prestito al Galatasaray

Calciomercato Roma - ufficiale : Nzonzi al Galatasaray : Calciomercato Roma, arriva anche l’ufficialità: Steven Nzonzi è un nuovo calciatore del Galatasaray. Il comunicato del club giallorosso sul proprio sito ufficiale. “L’AS Roma rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive di Steven Nzonzi al Galatasaray. L’accordo prevede il diritto di opzione, in favore del club turco, per estendere il prestito fino al 30 giugno ...

Roma - ufficiale il rinnovo di Nicolò Zaniolo : cifre e dettagli del contratto : Nicolò Zaniolo ha ufficialmente rinnovato con la Roma: il centrocampista giallorosso si è legato al club con un quinquennale Dopo diversi giorni di trattativa è arrivata la tanto attesa fumata bianca: Nicolò Zaniolo ha rinnovato con la Roma. Il centrocampista giallorosso, che si è legato alla società capitolina fino al 2024, percepirà 1 milione e 600 euro all’anno più bonus: ogni 12 mesi la parte fissa aumenterà fino a sfiorare i 2 milioni ...

16.56 MILAN – Indiscrezioni vogliono Ricardo Rodriguez lontano dai rossoneri: sullo svizzero è piombato lo Schalke 04. 16.55 Roma – Secondo il Corriere dello Sport, Petrarchi ha rimesso gli occhi sul suo vecchio pallino Armando Izzo.

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Roma su Zappacosta : Fiorentina interessata a Kurzawa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00 INTER – ufficiale la cessione a titolo temporaneo annuale di Facundo Colidio al Koninklijke Sint-Truidense Voetbalvereniging. 15.56 PSG – Kurzawa è in uscita: Fiorentina e Tottenham sono sulle tracce del terzino ex Monaco. Leonardo spera di racimolare 15 milioni dalla sua cessione. 15.45 Roma – I giallorossi, come riporta il “Corriere dello Sport”, sono ...

La prima ricostruzione ufficiale della morte del carabiniere a Roma : È quella fatta dal gip di Roma, in base alle testimonianze raccolte fin qui: ma lascia ancora dubbi e non è detto che sia definitiva

UFFICIALE – Obiettivo del Napoli - acquistato dalla Roma : il comunicato : Jordan Veretout neo acquisto della Roma La Roma tramite un comunicato UFFICIALE annuncia l’acquisto di Jordan Veretout con formula del prestito di un milione il corrispettivo alla Fiorentina con obbligo di riscatto fissato a 16 milioni e un massimo di 2 milioni di bonus. Il comunicato: “Il Club rende noto di aver acquistato a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del giocatore dall’ACF ...

Roma - ufficiale l’acquisto di Mancini : ecco le cifre : Ora è ufficiale: Gianluca Mancini è un nuovo giocatore della Roma. A darne l’annuncio è stata la società giallorossa con un comunicato. “L’A.S. Roma S.p.A. rende noto di aver acquistato a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Mancini, dalla Atalanta Bergamasca Calcio.L’accordo prevede un corrispettivo fisso […] L'articolo Roma, ufficiale l’acquisto di ...

Roma femminile - ufficiale l’arrivo di Andressa : Dopo il mondiale disputato in Francia e vinto dalle Americane per la quarta volta, il calcio femminile sta ricevendo un’enorme attenzione mediatica anche nel nostro Paese. Il manager sportivo Alessio Sundas ha sempre creduto fortemente nelle giovani calciatrici e, proprio per questo, ha investito molto in un progetto che, a piccoli passi, sta prendendo forma. Importante colpo di mercato lo ha fatto in queste ore l’ AS Roma ...

Calciomercato Roma - ufficiale : Gerson ceduto al Flamengo : Ora è anche ufficiale: la Roma ha ceduto Gerson al Flamengo. Ecco di seguito il comunicato apparso sul sito ufficiale della società giallorossa. “AS Roma rende noto di aver sottoscritto con il Clube de Regatas do Flamengo l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Gerson Santos da Silva. Il calciatore brasiliano si trasferirà a fronte di un corrispettivo fisso di 11,8 milioni di euro. Inoltre, in caso di futuro trasferimento a ...

Calciomercato Roma - Marcano torna al Porto : è ufficiale : Si chiude dopo dodici mesi l’avventura di Marcano alla Roma. Il difensore torna al Porto, operazione da 3 milioni di euro.“powered by Goal”La notizia era nell’aria da qualche giorno, adesso c’è anche l’ufficialità: Ivan Marcano lascia la Roma per far ritorno al Porto.A confermarlo è stato il club giallorosso attraverso un comunicato apparso sul proprio sito.Marcano ceduto a titolo definitivo al Porto.In bocca al lupo Ivan!➡️ ...

Roma - ufficiale l’acquisto di Pau Lopez : le cifre : Pau Lopez è un nuovo calciatore della Roma. Il Club giallorosso rende noto di aver acquistato a titolo definitivo, dal Real Betis Balompié, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pau Lopez, a fronte di un corrispettivo fisso di 23,5 milioni di euro. Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024. […] L'articolo Roma, ufficiale l’acquisto di Pau Lopez: le cifre è stato realizzato da Calcio e ...

