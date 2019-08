Nadia Toffa | il ricordo dei suoi colleghi de Le Iene | “Un tocco di magia” | “mi mancherà

Nadia Toffa - l’autore delle Iene Davide Parenti : «Sapeva sarebbe finita così - è andata avanti lo stesso» : Nadia Toffa ha lavorato fino all’ultimo sapendo che avrebbe potuto anche morire. A ricordare la iena è Davide Parenti, autore del programma tv “Le Iene”, che ha voluto sottolineare la forza e il coraggio di Nadia anche in un momento di grande dolore e sofferenza quale è stato quello della sua malattia. In un’intervista di Ilaria Ravarino per Il Messaggero, l’autore ripercorre gli ultimi mesi della Toffa. «Soffrivamo il fatto ...

Nadia Toffa ultimo messaggio prima di morire è fake/ "Voglio vivere ma sono stanca" : Nadia Toffa, il suo 'ultimo messaggio' prima di morire in realtà è un fake: il post circolato sui social non sarebbe stato scritto dalla giornalista-iena.

Funerali Nadia Toffa - parroco della Terra dei fuochi : 'Sei stata autentica e coraggiosa' : "Sei stata autentica e coraggiosa e la gente l'ha capito": durante il rito funebre che si è svolto oggi nel Duomo di Brescia gremito di persone arrivate da ogni parte d'Italia, padre Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, luogo simbolo della lotta nella 'Terra dei fuochi', si è rivolto direttamente a lei. Come se, attraverso la bara bianca, Nadia Toffa, colpita da un tumore e morta martedì scorso all'età di 40 anni, avesse potuto ascoltarlo. ...

Nadia Toffa balla felice al tramonto L'ultimo toccante saluto de Le Iene : L'ultimo saluto su Facebook de "Le Iene" è di quelli toccanti. Nadia Toffa appare in un video inedito mentre balla felice al tramonto. Di lei si vede solo l'ombra, ma anche solo dalla sua sagoma traspare tutta l'essenza della conduttrice, felice e spensierata a godersi... Segui su affaritaliani.it

Tumore al cervello di Nadia Toffa - malattia da temere?/ 'Per lei nessuna cura - ma...' : Tumore al cervello di Nadia Toffa, malattia da temere? Melania Rizzoli interviene su 'Libero' e rassicura: 'Per lei non c'era nessuna cura, ma...'

Fiori bianchi e cravatta da Iena - in centinaia per Nadia Toffa : centinaia di persone hanno partecipato a Brescia al funerale di Nadia Toffa, la conduttrice televisiva morta martedì a 40 anni dopo una lunga battaglia con il cancro. Il feretro, coperto da Fiori bianchi e cravatta da Iena, è stato salutato da un commosso applauso dei bresciani, radunati sul sagrato del Duomo cittadino: "Ciao, guerriera", è stato urlato a gran voce. A don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano (Napoli) e simbolo della lotta ...

Ismaele La Vardera a Nadia Toffa/ ''Dio non è cattivo' - che domanda per la mia fede!' : Da Ismaele La Vardera a Dino Giarrusso: le toccanti dichiarazioni per Nadia Toffa nel giorno dei suoi funerali. L'inviato: 'Dicevi 'Dio non è cattivo'...'

Papà e mamma Nadia Toffa - strazio davanti alla bara/ "È una culla per la vita eterna" : Papà e mamma Nadia Toffa, lo strazio davanti alla bara della figlia. "È una culla per la vita eterna", il sacerdote prova a consolare i genitori.

Nadia Toffa - chi è la donna che piangeva disperata sulla sua bara : Una rappresentanza di Taranto ha raggiunto la cattedrale di Brescia per partecipare ai funerali di Nadia Toffa, la conduttrice de “Le Iene” morta il 13 agosto a causa di un tumore. Nadia Toffa era infatti cittadina onoraria di Taranto, su delibera del Consiglio comunale, riconoscimento che le era stato dato per le sue battaglie in difesa della salute dei tarantini, e dei bambini in particolare modo, minacciata dall’inquinamento ...

Nadia Toffa - don Patriciello ai funerali : «Sei stata autentica e coraggiosa - e la gente l'ha capito» : I funerali di Nadia Toffa, che abbiamo seguito in diretta su Leggo.it, sono terminati alle 11.45, dopo più di un'ora di cerimonia funebre celebrata nel Duomo di Brescia da Padre...

MAX E LE IENE - CIAO A Nadia TOFFA/ Video "Impossibile dirle no. Era la mia famiglia" : Max e Le IENE commossi per NADIA TOFFA: "Mi aveva convinto che sarebbe guarita". L'addio toccante e le parole di Giulio Golia dopo il funerale.

