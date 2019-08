MotoGp – Marquez e Dovi | l’inedito discorso post gara in Austria | “chiudevi il gas eh

Quanto guadagnano i piloti di MotoGp? La classifica degli stipendi 2019. Marc Marquez il più ricco davanti a Valentino Rossi! 3° Dovizioso : Correre in moto è passione ed è voglia di sentirsi vivi. Per i campioni della classe MotoGP, però, non è solo divertimento: lanciarsi in nuove sfide è come l’aria che si respira. Lo è per lo spagnolo Marc Marquez, appeso ad un filo sulla sua Honda ma disposto a tutto pur di superare se stesso e vincere anche quando il risultato conta poco. Vale lo stesso discorso per Valentino Rossi, quaranta primavere e non sentirle, desideroso di ...

MotoGp - Mondiale 2019 : è Fabio Quartararo l’unico anti-Marquez credibile per i prossimi anni? : Il Gran Premio d’Austria 2019 della MotoGP è riuscito a riaccendere i cuori dei tantissimi tifosi italiani grazie allo straordinario spettacolo offerto in pista da Andrea Dovizoso e Marc Marquez, con il ducatista abile a prevalere all’ultima curva ritrovando in tal modo il sorriso ed interrompendo il più lungo digiuno di vittorie da quando aveva trovato la prima in sella al mezzo di Borgo Panigale a Sepang 2016. Lo spettacolo del Red ...

MotoGp – Maverick Vinales sincero : “non sono io il rivale di Marc Marquez” : Maverick Vinales in sella ad una Yamaha che non permette di fare grandi previsioni: qualifiche e gara sono spesso in contrasto e lo spagnolo non crede di rientrare nel lotto dei rivali di Marc Marquez Una Yamaha incostante, che non permette di fare previsioni. Sembra vivere nell’incertezza fra buone qualifiche e gare peggiori rispetto alle aspettative, o viceversa, Maverick Vinales che, intervistato da ‘Marca’ ammette in ...

MotoGp - Maverick Viñales : “Tutto dipende dal feeling con la moto. Non sono io il rivale di Marquez” : Una stagione di alti e bassi quella di Maverick Viñales in MotoGP. Il 24enne spagnolo in questo 2019 ha collezionato una vittoria in sella alla Yamaha, imponendosi nel Gran Premio di Olanda davanti a Marc Márquez, ma spesso non è riuscito invece a lasciare il segno, ottenendo piazzamenti deludenti in gara, rispetto a quelli positivi nelle qualifiche. In un’intervista rilasciata a Marca, Viñales ha cercato di spiegare le motivazioni di questa ...

MotoGp - Andrea Dovizioso ha vinto una battaglia - ma la guerra…Eloquente il distacco da Marc Marquez - Ducati troppo discontinua : Con ancora negli occhi lo splendido sorpasso di Andrea Dovizioso in curva 9 del Red Bull Ring ai danni di Marc Marquez, è tempo di fare qualche ragionamento più a largo raggio sulla MotoGP. Si può affermare, infatti, che il romagnolo abbia vinto una battaglia. In maniera bellissima e netta, certo, ma la guerra è, e rimarrà, saldamente in mano al suo rivale. La Honda fornisce un esercito davvero impressionante al campione del mondo in carica che, ...

MotoGp - Marc Marquez può battere il record di Mondiali di Giacomo Agostini. Potrebbe farcela a 33 anni : 7 titoli Mondiali, 76 vittorie, 126 podi, 87 pole position e 66 giri veloci: sono i dati dello spagnolo Marc Marquez. L’iberico, dominatore assoluto del Mondiale 2019 di MotoGP, vede all’orizzonte il suo ottavo titolo e, a 26 anni, trattasi di risultato semplicemente straordinario. L’asso nativo di Cervera, senza se e senza ma, sta caratterizzando questa era della classe regina. Il suo modo di correre e sopratutto il proprio ...

MotoGp - Dovizioso vs Marquez : il forlivese in vantaggio nel computo dei corpo a corpo dal 2017 - lo spagnolo ha cambiato tattica : Alcuni giorni sono trascorsi ma l’emozione del confronto a Spielberg (Austria) tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez ancora c’è. L’undicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP è stato animato dal duello tra i due alfieri di Ducati e di Honda che si sono confrontati a viso aperto, senza tatticismi di sorta. Un confronto in vecchio stile, cercando di forzare ogni staccata come fosse l’ultima. Il numero da circo del ...

MotoGp – Ciabatti elogia Dovizioso e sul contatto all’ultima curva svela : “ci siamo dimenticati che cosa ha fatto Marquez all’inizio dell’ultimo giro?” : Ciabatti, il duello di Marquez e Dovizioso in Austria e la vittoria del forlivese all’ultima curva: il direttore sportivo Ducati promuove a pieni voti il suo pilota In casa Ducati si festeggia ancora per la splendida vittoria di Andrea Dovizioso al Gp d’Austria: il forlivese ha beffato Marc Marquez all’ultima curva, tagliando così per primo il traguardo del Red Bull Ring e ritrovando tanta fiducia in se stesso e nel team. ...

MotoGp - Mondiale 2019 : Marc Marquez sconfitto a Spielberg? La costanza resta la carta vincente : Domanda: quante volte vi sarete soffermati a guardare il sorpasso all’ultima curva di Andrea Dovizioso ai danni di Marc Marquez a Spielberg? Diverse. Sangue freddo, lucidità e tanto coraggio nella manovra del “Dovi”. Un qualcosa che ai nostalgici ha riportato alla mente l’azzardo di Valentino Rossi nel confronto con Jorge Lorenzo nel 2009 in Catalogna. Storie diverse ma emozioni simili. Tuttavia, pur nella sua bellezza, ...

MotoGp – Tardozzi svela il segreto della vittoria di Dovizioso in Austria : “Marquez voleva vincere a tutti i costi - ma Andrea…” : Davide Tardozzi e la vittoria di Dovizioso in Austria: le parole del team manager Ducati dopo il successo all’ultima curva del forlivese Andrea Dovizioso ha regalato ieri alla Ducati una gioia pazzesca: il forlivese è tornato sul gradino più alto del podio aggiudicandosi il Gp d’Austria all’ultima curva, così come accaduto due anni fa, grazie ad un clamoroso sorpasso su Marc Marquez. “Questa era una gara che valeva ...

MotoGp - Andrea Dovizioso torna al successo. Marquez perde alcune certezze e Valentino Rossi cresce. La situazione del Mondiale : Il Gran Premio d’Austria di MotoGP ha chiuso i battenti, restituendo alla stagione 2019 numerosi spunti interessanti da analizzare per il proseguo del campionato. Il Red Bull Ring era una pista attesa dai molti per capire se Andrea Dovizioso e la sua Ducati sarebbero riusciti nell’impresa di spodestare dal trono il cannibale Marc Marquez e interrompere una monotonia che sta attanagliando la classe regina delle due ruote ormai da ...

MotoGp – Marquez consapevole della superiorità di Dovizioso in Austria : “Andrea ha giocato con me - vi svelo cosa è successo alla fine” : Le ammissioni di Marc Marquez dopo la sconfitta all’ultima curva al Red Bull Ring: lo spagnolo della Honda sincero al termine del Gp d’Austria Un duello appassionante ha infuocato il Red Bull Ring: al termine di una lotta incredibile, a spuntarla, come due anni fa, è stato un eccezionale Andrea Dovizioso, che si è aggiudicato il Gp d’Austria 2019, battendo il suo rivale all’ultima curva. AFP/LaPresse “Volevo fare ...

