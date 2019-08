L’ultimo saluto a Nadia Toffa | i funerali nel duomo della sua Brescia

Morta Nadia Toffa - L’ultimo saluto della famiglia : “Ora sei libera!” : Nadia Toffa Morta: il pensiero della sua famiglia è commovente Pochi minuti fa sull’account Instagram di Nadia Toffa, Morta il 13 agosto a causa di un cancro, è comparsa una foto di famiglia e un lungo post. La sua famiglia ha voluto salutare la loro cara pubblicando una foto che la ritrae sorridente in compagnia della madre Margherita, della sorella e dei nipoti. Gli stessi hanno firmato l’addio commovente: “Cara piccola ...

Ciclismo : oggi i funerali e L’ultimo emozionante saluto a Bjorg Lambrecht : Un ultimo, davvero molto emozionante, saluto. oggi a Knesselare, la città di Bjorg Lambrecht, si sono svolti i funerali del ciclista 22enne, morto pochi giorni fa a causa di una bruttissima caduta al Giro di Polonia. “Non possiamo farcela, il vuoto che lasci è incolmabile” il commento della madre del corridore. Ad intervenire ancheil presidente federale del Belgio, Tom Van Damme: “Abbiamo perso un talento, ma soprattutto due genitori hanno perso ...

L’ultimo saluto a Nadia Toffa : camera ardente e funerali. Dove e quando : Nadia Toffa è morta. La giornalista e conduttrice de Le Iene si è spenta martedì 13 agosto 2019, intorno alle 7. L’Italia si è svegliata con la terribile notizia della scomparsa di Nadia ed è cordoglio generale. Nadia Toffa era da tempo malata di tumore: aveva scoperto di essere malata quando era in trasferta per Le Iene a Trieste. Aveva avuto un malore che l’aveva costretta al ricovero. E aveva scoperto la verità. Ma Nadia Toffa non si è ...

MotoGp - la Ducati pronta per L’ultimo saluto a Luca Semprini : i funerali si terranno giovedì a Bologna : La cerimonia funebre è in programma per giovedì 8 agosto alle ore 15 a Bologna, prevista la presenza dell’intero team di Borgo Panigale La Ducati si prepara a rivolgere l’ultimo saluto a Luca Semprini, l’addetto stampa morto improvvisamente a Brno nella notte tra il 31 luglio e l’1 agosto. Un decesso avvenuto nel sonno, che ha lasciato sgomenti i membri del team di Borgo Panigale, affranti per la perdita del proprio ...

Cimitero Acattolico - la folla per L’ultimo saluto a Camilleri. C’è anche “Montalbano” : La famiglia di Andrea Camilleri ha salutato per l'ultima volta lo scrittore siciliano con una cerimonia privata nella cappella del Cimitero Acattolico di Roma. Presenti la moglie, tre figlie, le nipoti e i familiari piu' stretti. Lo scrittore siciliano e' stato sepolto nella zona 3, riquadro 1, del Cimitero sotto l'angelo della resurrezione all'ombra di un pino secolare. Sulla sua lapide sono state posate decine di lettere, fiori e biglietti. La ...

L’ultimo saluto a Deborah - uccisa dall’ex al karaoke : tanta commozione ai funerali : Chiesa gremita e grande commozione a Biestro, frazione del comune di Pallare nell'entroterra di Savona, per l'ultimo saluto a Deborah Ballesio, la 39enne uccisa lo scorso sabato a colpi di pistola dall'ex marito Domenico Massari, in un locale di Savona.Continua a leggere

Andrea Camilleri : oggi L’ultimo saluto al papà di Montalbano : oggi i funerali in forma privatissima di Andrea Camilleri, mentre alle 15 ci sarà l'ultimo saluto pubblico al Cimitero Acattolico di Testaccio, nella Capitale. Intanto arrivano da ogni parte del mondo messaggi di cordoglio per l'inventore del commissario Montalbano e dai suoi colleghi scrittori.Continua a leggere

Vittorio Brumotti in lutto - L’ultimo saluto sui social : Dopo 13 anni insieme non è facile dirsi addio, eppure Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la notizia, si è trovato a dover salutare per sempre il suo amico a 4 zampe. Sui social il campione di bike trial dedica un post a Chupa, il cagnolino che viveva con i suoi genitori dal momento che lui è spesso fuori casa per lavoro. Queste le parole con cui Brumotti gli rende omaggio: “Il mio amico Chupa è andato tra le nuvole! Piccolo mio sei ...

Andrea Zelletta in lutto - su Instagram L’ultimo saluto : lutto per Andrea Zelletta. L’ex tronista di Uomini e donne fa sapere nelle story di Instagram di aver perso la nonna. Come riporta Fanpage.it il giovane dedica all’amata nonna la foto di un cielo e la scritta: “Ciao nonnina, proteggimi da lì su” e il disegno di un paio d’ali. Poche e sobrie parole per salutare per l’ultima volta la donna. Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, il grande amore dopo Uomini e ...

L’ultimo saluto a Zeffirelli : folla di persone al Duomo di Firenze : Firenze – Dopo la camera ardente di Palazzo Vecchio, da cui gia’ ieri sera sono passate oltre 7.000 persone, Firenze ha dato l’ultimo saluto a Franco Zeffirelli nella cattedrale di Santa Maria del Fiore. E sulla “radicata fiorentinita’” si e’ soffermato nell’omelia l’arcivescovo, cardinale Giuseppe Betori: “Solo chi e’ o diventa davvero fiorentino puo’ comprendere la grazia ...