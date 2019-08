Fitzgerald | lo scrittore perfetto che non andò per la sua strada

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 16 agosto 2019) Davide Brullo «You Go Your Way» avrebbe potuto essere il vertice del suo genio. Ma l'alcol e Hollywood lo inchiodarono Benvenuti nella vertigine, nella voragine di anni stritolati dal dolore, dalla disillusione, d'incanto voltato in veleno. Nel 1939 Francis Scottè soltanto un uomo arso dall'insuccesso, caduto dalle stelle alla porcilaia di Hollywood. Annaffiava la frustrazione nell'alcool, tornava a pettinarsi con la dolce scriminatura nel mezzo, dandosi la brillantina sui capelli, come nei ruggenti e ormai arrugginiti Venti per una tizia, Sheilah Graham, d'imprevedibile bellezza e dalle gambe sode, frutto del passato da ballerina. Il destino lo aveva sfacciatamente sputtanato: la Metro-Goldwin-Mayer lo pagava per sistemare le sceneggiature sghembe di Budd Schulberg, borioso venticinquenne, figlio di B.P. Schulberg, il produttore che in Paramount aveva lanciato ...

